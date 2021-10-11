全球供應鏈大亂 滯脹苦日子不遠？

過慣窮日子，過富日子易；過慣富日子，要過窮日子自然很要命，世界現在恐怕就是這樣。我們過慣的生活都是由數十年來迅速全球化塑造而成，今天世界供應鏈瀕臨崩潰，原本唾手可得的東西赫然遙不可及。這更可能只是煩惱的開始，因為經濟滯脹「完美風暴」正在形成，物價急升而增長停滯，對民眾和執政者都是大考驗。

這場完美風暴，中歐美因素齊齊聯動，共通點就是大家供應鏈都出了問題。

內地限電影響工業 物價續漲

中國近日談論得最多的短缺肯定就是電，衝擊的不只民生，還有環球宏觀經濟。內地煤碳供應緊張，煤價超過了電價，令發電廠不願蝕本發電之餘，政府更大力執行能耗雙控政策，控制能源消耗強度和消費總量，減少排放，不少省份繼而出現限電。

限電勢會衝擊工業生產，導致下游物價上漲，而中國通脹壓力本已不小。新冠疫情以來大宗商品價格急升，原材料價格走高，加上工廠定單因為東南亞疫情回流中國，供給側與需求側前後夾擊，8月工業生產者出廠價格指數（PPI）升幅創13年最高；作為世界工廠，這預示了本國和海外通脹皆會升溫。

英歐能源危機 美物流大阻塞

那邊廂，英國同樣正在飽受缺乏能源之苦。油站無油，汽車跑不了，民眾工作出行都亂了。只是他們缺的事實上並非汽油，而是人手。英國脫歐後，原本2.5萬東歐人為主的歐盟貨車司機待不下去，連計本國老司機退休、疫情影響新人入行培訓過程等等，目前運油和運貨車司機缺口估計達10萬個。

除了貨車司機，英國肉類加工工人同樣短缺。而且能源價格上漲，也衝擊了屠宰和食品包裝所用二氧化碳供應，導致肉類和烘焙產品皆缺，市場貨架空空如也。

歐元區能源危機則怪氣候變化。上個冬天不尋常凍到4月，令天然氣春夏補充季節縮短，再碰着俄羅斯供應因政治和技術原因受阻，加上大氣異常平靜，發電風車停轉，結果近日入秋天然氣需求激增，推升9月通脹至13年高。

美國自然也沒法在供應鏈大亂下獨善其身。疫情居家刺激民眾網購消費，進口美國貨物大增，惟航運、港口、海關、貨車物流效率皆因疫情降低，大阻塞造成洛杉磯、長灘等港口外每天都有數十大貨輪拋錨，等待泊岸卸貨。貨櫃因此也無法及時回到亞洲貨物生產地，使得一櫃難求，航運價格由典型的2,000美元左右狂漲至過萬美元，進一步擾亂正常秩序、推高通脹。

現在疫情未解決，早些月趁夏季窗口疏導阻塞期望已經落空；美歐年底節日旺季將至，需求重新激增，今次恐怕要與中國限電減產因素共同作用，令供應鏈問題更加嚴重。

美國近日亦已爆出奶茶缺珍珠、快餐店沒炸雞、薯條要換成芝士條等尷尬。食品以外，包裝物料和木漿等物資也在短缺，廁紙要限購，書商出版印刷也碰壁。這些個別看都是小問題，但加在一起就是大件事，遑論只是冰山一角。美國通脹指標，個人消費開支（PCE）8月增幅創30年最高，民眾荷包壓力可想而知。

經濟增長恐停滯 工資難追通脹

眼下全球物價上升，也許不如當年石油危機時，產油國對西方國家禁運石油那樣，有系統性因素在支持通脹，然而事實說明，疫情對供應鏈的「一時」干擾，在變種病毒肆虐下要以年計，更需考慮往後出現一些未能遇見的挑戰。

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian）、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）、「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）等知名經濟學家近日紛紛警告，1970年代式滯脹恐會重現。內地市場分析也坦言，中國經濟「類滯脹」風險正在上升。

物價飛漲但經濟增長停滯，工資追不上通脹，民眾必吃苦頭。各行業從疫情復甦速度也不一樣，意味職位空缺與此前裁員數量會有差距，重新招聘過程會導致勞工市場出現廣泛的職位和技能錯配，人們會更難找到合適工作，而這也在損害宏觀經濟前景。

華邁「德國模式」 目標或添阻

滯脹對央行和政府來說可是非常棘手的問題。當局如擴大刺激措施穩增長，則會進一步推升通脹；相反，收水雖可抑壓通脹，卻同時會為增長帶來額外損害。而且不管怎樣選擇，最終都可能難逃引發債務危機和嚴重衰退。觀乎過去，70年代滯脹雖然邁向了80、90年代繁榮，但現在距離2030年代仍很遙遠，苦日子恐怕才開始。

對中國來說，現時局面或許還意味，要邁向「德國模式」主打高端製造業，而不像美國挖空工業依賴服務業的道路會增添障礙。當年石油危機後，美國製造業被迫設法以更少資源做得更多，生產力雖有提升，但在全國經濟中所佔比重一路下降。中國要突破這關，更顯發展新能源需求迫切。

▲ 中國近日談論得最多的短缺肯定就是電，衝擊的不只民生，還有環球宏觀經濟。（新華社資料圖片）