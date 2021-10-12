大灣區個人金融服務專家  「跨境服務易」樂享灣區如此易

粵港澳大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，擁有逾8,600萬人口的「9+2」市場機遇處處，擁有龐大發展潛力，為港人尤其是年輕人帶來更大的發展空間，加上近年為港人融入大灣區的政策陸續出台，令市場對跨境個人金融服務的需求亦不斷提高。

中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)現時擁有香港最大的分行網絡及多元化的服務渠道，以及全新手機銀行體驗，為客戶提供全面的金融及投資理財服務。中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，隨着香港與中國內地往來日趨緊密，中銀香港深明個人客戶對跨境服務的需要，特別推出「中銀跨境服務易」服務，助客戶把握兩地發展機遇，盡享輕鬆便利的灣區生活。

最大分行網絡 提供便利的「開戶易」服務

▲ 劉賽麗表示，中銀香港「中銀跨境服務易 樂享灣區如此易」系列產品及服務可滿足客戶日常跨境消費支付、保障、置業及理財等所需

大灣區「9+2」城市之間的互聯互通日趨頻繁，愈來愈多港人會到大灣區內地城市讀書、就業、創業及退休等，對民生方面的金融服務需求亦逐步提升。中銀香港推出的大灣區跨境金融服務「中銀跨境服務易 樂享灣區如此易」，旗下主題產品及服務覆蓋生活各方面，可滿足客戶日常跨境消費支付、保障、置業及理財等所需。

中國內地電子支付盛行，不論是交通、購物、繳費等都可以用手機支付，居民出門基本上不用帶錢包，故港人北上生活消費亦要做好預備。為配合客戶北上消費的需求，大灣區「開戶易」見證開戶服務可解決在大灣區的日常支付消費需要。劉賽麗舉例，有了綁定內地電子支付工具的內地賬戶，網購能以人民幣支付、支付內地物業的賬單及管理費、向內地的親友轉賬，甚至乘的士也不怕沒現金找贖，相信可滿足香港市民在大灣區出遊、就業、居住等各種民生金融需求。

開戶手續簡便 深受用戶歡迎

劉賽麗強調，透過中銀香港申請「開戶易」手續十分簡便，香港市民毋須親身前往內地，便可透過香港手機號碼申請「開戶易」服務。客戶只需帶備香港永久居民身份證和回鄉證，前往中銀香港分行申請，收到開戶成功的手機短訊通知後，再前往指定分行即可啟動賬戶，並以香港或內地電話號碼綁定電子支付應用程式。成功開通後，客戶即可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或分行提供的匯款服務，從香港賬戶轉賬人民幣到此見證開立的内地人民幣賬戶。

「開戶易」服務自推出以來，深受市場歡迎。劉賽麗指出，成功開立大灣區「開戶易」賬戶的客戶人數至今已經超過15萬人。隨着疫情穩定，有意北上升學、就業、創業或退休的客戶，可先透過「開戶易」辦理好內地賬戶，為日後恢復通關作好準備。

兼顧置業保障 跨境服務專家

由於不少港人在大灣區置業自用，中銀香港提供大灣區「置業易」系列貸款產品及服務，滿足客戶在區內置業或活化物業資產所需。例如，因為疫情關係，某些客戶可能無法跨境辦理内地按揭繳付尾款，「置業易」服務可以幫助客戶解決兩地穿梭的時間，只要買家及物業符合條件，中銀香港都可以提供相關按揭服務。

另外，中銀香港為協助客戶與其家人於大灣區獲得全面出行保障，亦推出由中銀集團保險有限公司承保的「大灣區旅遊保障計劃」，客戶只需透過中銀香港手機銀行便可了解產品特點、風險及進行投保。

中銀香港作為香港、內地及海外客戶對跨境理財的重要橋樑，除了遍布中國內地和香港的龐大服務網絡，可提供由開戶、支付、保障以至置業等一站式跨境理財服務之外，亦擁有來自熟悉大灣區的跨境服務專業團隊，為客戶帶來更便捷全面及更貼心的服務體驗。

展望未來，劉賽麗表示作為跨境金融服務專家的中銀香港，將繼續優化大灣區金融服務，大力推動大灣區經濟發展，致力為廣大客戶提供更加全面及多元化的大灣區綜合金融服務，並持續優化南北雙向互聯互通服務體驗。

上述產品與服務受有關條款約束，詳情請參閲相關宣傳品或向中銀香港職員查詢。

中銀香港保留隨時修訂、暫停或取消上述產品與服務以及修訂有關條款的酌情權而毋須事先通知。

如有任何爭議，中銀香港保留最終決定權。

重要事項：

-本計劃由中銀集團保險承保。

-中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）以中銀集團保險的委任保險代理身份分銷本計劃，本計劃為中銀集團保險的產品，而非中銀香港的產品。

-對於中銀香港與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心職權範圍），中銀香港須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；而有關本計劃的合約條款的任何爭議，應由中銀集團保險與客戶直接解決。

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-本宣傳品僅供參考，宣傳品只在香港派發，不能詮譯為在香港以外提供或出售或游說購買中銀集團保險的要約、招攬及建議，本計劃各項條款及細則以中銀集團保險繕發的正式保單為準。各項保障項目及承保範圍、條款及不承保事項，請參閱保單。

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