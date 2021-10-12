長假期旅行風重來，經過多個旅遊熱門地都人山人海，也有些新發現。多年沒去麗江大理一帶，因高鐵開通，穿梭這些城市只是兩小時不到，過往開車要幾個鐘。

大理洱海南面靠近火車站和東邊，蓋了很多高樓大廈新盤，在建也不少。不過有些精神上的傳統還是沒變，譬如偶然碰到聊起的，都是較放鬆，以至生命未有很明顯定向的人。他們到了大理，可能呆幾個月，順道開個地攤，也有像日本那種流動咖啡車，停在大片黃綠稻田中央販賣。大理成為他們的一個人生過渡站。

跟這些開游擊攤的新相識聊天，發現不少是東北人，間接反映東北年輕人近年外闖的事實。特別是來自東北小城鎮的，過去可能留在東北打工，但不少重工業沒有了，又不想種田，就只能去外面碰運氣。有已移居上海發展的東北夫妻更神奇，把各自家族的房產賣掉，才足夠在上海買一套房。近年條件稍好，就在海南島買房去照顧兩家的父母，可錢又不夠，結果是買個三房的單位，把兩家的老人共四人都搬到同一屋簷下。

說回旅程，當然不是逗留人多的古城區。麗江方面，是去了玉湖村，在玉龍雪山腳探險家約瑟洛克的靈感故鄉，一百年前他在此陸續住了二十多年，納西文化和當地植物的理解深刻，《消失的地平綫》就是以洛克的記錄作藍本，令香格里拉這名字流傳。不知是巧合還是怎樣，他英文姓Rock，而偏偏這小村也是以石頭蓋房為特色。村中還未大開發成旅遊熱點，保留了原始樸素一面。

沿麗江南下大理前可轉上山區，遊沙溪古鎮。沙溪肯定是開發修葺完善但遊客較少的古鎮，茶馬古道馬幫傳統歷史好看。古迹的建築和旅遊街的細節及審美都好，比例適中，就像歐洲的小鎮及廣場。