上星期Facebook、IG和WhatsApp死機六小時，多位朋友在沒有社交媒體的那段時間，出現心煩、氣躁、失眠、多疑（懷疑究竟是FB問題還是自己手機、網絡的問題，不停測試）、空虛、寂寞、凍的狀態，總之一句講晒：囉囉攣徹夜難熬。死機時段剛巧出現在香港晚上，我問：「為何不乾脆關機抱頭大睡？」其實我們只是用家，又明知幫不了任何維修工程，計我話，最好疊埋心水瞓個靚覺。但原來，這死機六小時令全球許多人徬徨失措。

機不離手，已是很多人的習慣，這個現象已跨越年齡界限，老中青統統無一倖免，但個個都以為自己是沒問題那個。有一回陪家母肥媽吃晚飯，年屆八十的她居然想邊和老友傾WhatsApp邊吃飯，令我登時O嘴。想當年家教甚嚴，少時吃飯要專心，不可看電視、看書或閱報，如今眼見肥媽目不轉睛望住手機邊吃邊嘻嘻笑，簡直不敢相信她就是N年前要我專心吃飯的同一人。風水輪流轉，今時今日竟要來個角色調換-我對她說：「媽，專心食飯，唔好玩手機，食完先再玩。」她隨即駁嘴：「唓！睇一陣之嘛！」最後要軟硬兼施才可令她專心跟我吃頓飯。幸好上星期死機時，她已熟睡，否則，WhatsApp不到老友們，必定多一位囉囉攣心煩氣躁者打鑼打鼓搵人（當然是搵我）求救兼要立即解決問題。

認識不少人都已去到機不離手、日loop夜loop而不自覺的境界。現在想跟人好好專心食餐飯，席中無人loop手機，彷彿已成不切實際的奢求。一場六小時的死機，更令許多loop機成癮的手機精現形，連他們自己想唔認都唔得，社交媒體死機的那幾小時，其世界像真空了一樣。

曾幾何時，我們的世界未有社交網站出現前，依然充實和快樂；若發展到沒有了這些社交媒體，我們的世界就變真空或空虛，那說明，我們的問題比FB死機六小時的問題更為嚴重得多了。