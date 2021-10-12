新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 副刊版 2021/10/12 分享： 香港運動員於早前東京奧運、殘奧及全運會中，取得亮麗佳績令全城振奮。香港體育學院與新都城中心2期及3期打造「體通體透體育學院」主題活動，由10月10日起至10月31日，可試玩4大運動項目專業訓練專區，並 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation 2021/10/11 走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 2021/10/09 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 2021/10/09 跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 2021/10/08 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 2021/10/07 《不是玩玩下：香港木工展》 剖析香港木工行業發展 運動員 展覽 商場活動 新都城中心 Metro City Plaza 運動