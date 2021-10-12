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新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目

副刊版 2021/10/12

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香港運動員於早前東京奧運、殘奧及全運會中，取得亮麗佳績令全城振奮。香港體育學院與新都城中心2期及3期打造「體通體透體育學院」主題活動，由10月10日起至10月31日，可試玩4大運動項目專業訓練專區，並

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欄名 : 本地遊

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