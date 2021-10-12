無規矩不成方圓 圓規也是中國人先發明

熱帶風暴「獅子山」先後為本港帶來黑雨，以及懸掛長達22小時最長的「八號東南烈風或暴風訊號」。一風未完一風又起，另一熱帶氣旋「圓規」，與季候風產生共同影響，來勢洶洶，大家不能放鬆。本欄昨天談到有一個講法，颱風英文typhoon可能借自中國人廣東話的「大風」，今天再談一下圓規（a pair of compasses）。與大家都知道的造紙、印刷術、火藥及指南針等古代中國四大發明一樣，圓規也是中國人先發明的。

在中國出土的眾多伏羲和女媧畫像，質地、形式不盡相同，但大多數都有一共通點，就是伏羲和女媧兩兄妹手中分別拿着曲尺和圓規。作為中國神話的「創世之神」，他們明明可以拿些更有氣勢的東西，卻為何偏偏選擇這兩種器具？有何寓意呢？

圓規、曲尺或矩尺（L形尺），放在今天可能只是兩種繪圖工具，但在古人眼中，是立於天地的大道，或者說規矩之根本、標準的始祖。現在所見最早的伏羲女媧手執規矩圖，是刻在漢代畫像石上的一幅，亦是我國最早有關規和矩的圖像。畫像上伏羲女媧都是人面蛇身，伏羲在左，手持曲尺，女媧於右，手執圓規，規和矩與現今圓規曲尺樣子沒大分別。

伏羲和女媧手持規和矩，並不表示傳說中生活在距今8,000多年前的他們，發明規和矩，他們手持規矩出現在後世出土的畫中，可能是歷代神化兩人的行為。伏羲和女媧那個時候還沒有文字，後人對他們的認識，帶有圖騰崇拜性質。

但實際上，規、矩的發明亦早於漢代，據稱早在中國史書記載的第一個世襲制朝代夏朝，即公元前近2,000年，就出現圓規，《史記》關於大禹治水的記載中，提到夏禹利用規和矩測量，規劃治水方案；到殷商時期，圓規和矩尺已是人們使用的工具，商代甲骨文中，有「規」、「矩」二字象形文，當中「癸」字表示的就是圓規。

至於西方早期記載中，活於公元前300多年、後世稱為「西方幾何學之父」的古希臘數學家歐幾里得（Euclid），就已使用尺規作圖，他生活的年代相當於中國戰國時期。然而，也很難說圓規是從中國傳過去西方，還是兩邊各自獨立發明的，畢竟圓和直綫是幾何的基礎，任何文明要發展幾何學，都會發明出類似器具。

女媧伏羲手執規矩 標準之始祖

中國人發明並運用圓規和矩尺後，意義不單是工具，更代表一種不可逾越的標準，所以古人眼中，伏羲和女媧也是標準之始祖。古人隨着生產力提高，製作出各式各樣生活器具，生活亦由單純裹腹但覺精神未滿足，發展到在原始器物上繪畫圖案，也就是原始藝術。

最早圖形談不上規整，只是模仿生活中可見的日月星辰、鳥獸蟲人來畫，但漸漸地，開始繪製更整齊幾何圖形，或方或圓、或曲或直；後來製作器物也要工整，於是需要拿出規範，規與矩就在這種背景下產生。規矩產生後，簡單的幾何式樣開始發展為各式各樣規整花紋圖案。

古人所敬所畏，莫過於天地，《莊子》說：「方者中矩，圓者中規。」規象徵圓、矩代表方，規矩所表示的，就是天圓地方。另外規、矩是古代繪製工具，規用來繪圓，矩用來畫直綫，用規矩，圖樣才精準，故《韓非子》說：「若無規矩而欲為方圓也，必不幾矣。」

規與矩在實際運用中，逐漸啟蒙出社會的標準法度，古代混亂的社會規則，才逐漸被固定標準所取代。由於規矩的重要，古人思想家們將其上升到哲學層面，儒家以規矩為教，法家以規矩為治。直到現在，我們也常說「無規矩不成方圓」，無規無矩，則家不家、國不國，如果人人都不守規矩，那麽社會治理起來將一片混亂。

標準法度固然乃中華文化之根本，然而中國文化亦講求靈活融通，數千年前的規矩圖早有喻意：女媧的圓規象徵圓滑融通，伏羲的矩喻示方嚴正直，嚴正卻不苛刻，圓滑卻有根據。循規蹈矩固然重要，但並非就「死牛一便頸」，法律不外乎人情，天氣預報遵循科學標準卻不失人性化，才是中華文化的精髓。