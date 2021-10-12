發展新界北 3大深層次問題

在剛發表的施政報告，土地發展是一個重要課題，但不知道大家有沒有發覺這份報告很虛、不夠實呢？報告中「研究」出現了50次，「探討」出現了8次，這些都是「虛」字。眾所周知，土地及房屋問題困擾了香港20多年，記得1997年首屆特首選舉，候選人為顯示了解社會問題，於是去探訪籠屋；現今官員仍是去探訪籠屋，現在更多了劏房，20多年來問題不但沒有解決，反而更加嚴重，籠屋儼成布景板，單是這點已顯示了深層次問題。

筆者在中文大學深圳校園教書，內地學生及朋友常問，為甚麼在深圳一邊的羅湖已是城市，往香港一邊的羅湖望去，卻是綠油油的山，甚至有牛，但香港常喊着不夠土地建屋？他們又說，香港有籠屋、劏房，牛住的地方也比人好，真是不可思議。

沿用鐵路+加物業模式 樓價難減

發展新界北相信沒有解決樓價高的問題，因為特首在被問及造價時，說土地有價，仍然會用鐵路加物業發展的模式，這是一個舊思維，也是令香港產生嚴重社會問題的根源。特首曾說港鐵是一座大山要處理，但到現在沒有好好處理，反而更加重用來發展。

發展鐵路本身是對的，但以物業發展支付鐵路建造成本，便會使地價高企，想令樓價達至更多人可負擔的水平便成天荒夜譚；近來港鐵更聯同發展商投地，更會令地價上升，非香港之福。可惜的是政府沒有對症下藥，令問題核心揮之不去。

後知後覺 欠前瞻管理

另一個深層次問題，是沒有前瞻性管理。如果政府可以早10年、甚至20年前發展新界北，那便是走得比別人快，或至少讓人覺得與深圳同步。可以說，官員理應更早了解多個「五年計劃」，如果多了解，便可能會把政府總部、立法會大樓等建在較北的位置。當年已有聲音指出，把特首辦、立法會、政府總部放在一起，會有莫大風險，這點在2014和2019年表露無遺。現在深圳發展了40年，已相當成熟，但香港要到2021年才醒覺要發展新界北，這便是後知後覺、被動的管理。

第三個深層次問題，是欠缺細節，這點無論在去年的保就業計劃、最近派發消費劵令長者排隊、以至勞福局局長稱會考慮強制把強積金轉到公共年金，無不是細節上出了大問題。施政報告表示，新界北都會將可容納250萬人居住、提供65萬個職位，但這些是甚麼職位？入息是多少？比起深圳有甚麼不同？企業也許會問，為甚麼要多付近一倍薪水，在香港設立公司，而不在對岸的深圳？

欠缺細節 未帶來實在願景

如果施政報告可以說出，於2041年在新界北創造65萬個職位，這些職位的入息中位數與全港相若，而40至50萬個單位的平均面積也比全港平均好，價格是可負擔的水平，同時也說明如何處理港鐵角色，以及政府收入基礎的解決年日，這便帶來了更實在的願景。現時的施政報告如何落實，還有很長的路要走，單是仍然要依靠港鐵去發展，已令很多人心涼了半截，教人如何相信明天會更好呢？特區政府和官員就是說得太多虛話，浪費了20多年的光陰，令香港付上沉重代價。

▲ 如果施政報告可以說出，新界北都會65萬個職位的入息中位數與全港相若，40至50萬個單位的平均面積也比全港平均好，價格是可負擔的水平，這便帶來了更實在的願景。圖為新界北坪輋及打鼓嶺一帶農地。（程志遠攝）