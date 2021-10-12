  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (二) 03:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發展新界北 3大深層次問題

評論版 2021/10/12

分享：

在剛發表的施政報告，土地發展是一個重要課題，但不知道大家有沒有發覺這份報告很虛、不夠實呢？報告中「研究」出現了50次，「探討」出現了8次，這些都是「虛」字。眾所周知，土地及房屋問題困擾了香港20多年，記得1997年首屆特首選舉，候選人為顯示了解社會問題，於是去探訪籠屋；現今官員仍是去探訪籠屋，現在更多了劏房，20多年來問題不但沒有解決，反而更加嚴重，籠屋儼成布景板，單是這點已顯示了深層次問題。

筆者在中文大學深圳校園教書，內地學生及朋友常問，為甚麼在深圳一邊的羅湖已是城市，往香港一邊的羅湖望去，卻是綠油油的山，甚至有牛，但香港常喊着不夠土地建屋？他們又說，香港有籠屋、劏房，牛住的地方也比人好，真是不可思議。

沿用鐵路+加物業模式 樓價難減

發展新界北相信沒有解決樓價高的問題，因為特首在被問及造價時，說土地有價，仍然會用鐵路加物業發展的模式，這是一個舊思維，也是令香港產生嚴重社會問題的根源。特首曾說港鐵是一座大山要處理，但到現在沒有好好處理，反而更加重用來發展。

發展鐵路本身是對的，但以物業發展支付鐵路建造成本，便會使地價高企，想令樓價達至更多人可負擔的水平便成天荒夜譚；近來港鐵更聯同發展商投地，更會令地價上升，非香港之福。可惜的是政府沒有對症下藥，令問題核心揮之不去。

後知後覺 欠前瞻管理

另一個深層次問題，是沒有前瞻性管理。如果政府可以早10年、甚至20年前發展新界北，那便是走得比別人快，或至少讓人覺得與深圳同步。可以說，官員理應更早了解多個「五年計劃」，如果多了解，便可能會把政府總部、立法會大樓等建在較北的位置。當年已有聲音指出，把特首辦、立法會、政府總部放在一起，會有莫大風險，這點在2014和2019年表露無遺。現在深圳發展了40年，已相當成熟，但香港要到2021年才醒覺要發展新界北，這便是後知後覺、被動的管理。

第三個深層次問題，是欠缺細節，這點無論在去年的保就業計劃、最近派發消費劵令長者排隊、以至勞福局局長稱會考慮強制把強積金轉到公共年金，無不是細節上出了大問題。施政報告表示，新界北都會將可容納250萬人居住、提供65萬個職位，但這些是甚麼職位？入息是多少？比起深圳有甚麼不同？企業也許會問，為甚麼要多付近一倍薪水，在香港設立公司，而不在對岸的深圳？

欠缺細節 未帶來實在願景

如果施政報告可以說出，於2041年在新界北創造65萬個職位，這些職位的入息中位數與全港相若，而40至50萬個單位的平均面積也比全港平均好，價格是可負擔的水平，同時也說明如何處理港鐵角色，以及政府收入基礎的解決年日，這便帶來了更實在的願景。現時的施政報告如何落實，還有很長的路要走，單是仍然要依靠港鐵去發展，已令很多人心涼了半截，教人如何相信明天會更好呢？特區政府和官員就是說得太多虛話，浪費了20多年的光陰，令香港付上沉重代價。

如果施政報告可以說出，新界北都會65萬個職位的入息中位數與全港相若，40至50萬個單位的平均面積也比全港平均好，價格是可負擔的水平，這便帶來了更實在的願景。圖為新界北坪輋及打鼓嶺一帶農地。（程志遠攝）

撰文 : 李兆波 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人、中大（深圳）高等金融研究院客座講師

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

3大角度 看施政報告創科藍圖
今日
3大角度 看施政報告創科藍圖
政府架構重組 3大部署主綫
2021/10/11
政府架構重組 3大部署主綫
減排救地球 由個人做起
2021/10/09
減排救地球 由個人做起
港積極發展綠色金融 邁向碳中和
2021/10/09
港積極發展綠色金融 邁向碳中和
新田科技城宜多管齊下 拓創科優勢
2021/10/09
新田科技城宜多管齊下 拓創科優勢
香港 樓價 施政報告 港鐵 新界北 北部都會區 公共年金 強積金 年金

上一篇文章

無規矩不成方圓 圓規也是中國人先發明

下一篇文章

宜早制定氫能策略 港勿再歎慢板
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？