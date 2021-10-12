宜早制定氫能策略 港勿再歎慢板

港府力爭在2050年達致碳中和，鑑於66%碳排放是源自發電，提出「淨零發電」，於2035年以天然氣和再生能源取代燃煤發電。惟港府在再生能源發展落後於人，現在要大幅提速，令人擔心能否如期在2035年達標。當局須務實推進，並效法內地和周邊國家盡快制定氫能策略。

2035年前停煤發電 港府進取

環境局局長黃錦星昨坦言，施政報告提出要在2035年底前停用煤作日常發電的目標，是進取和有需要，亦有信心兩電可達標。要達標可運用更多天然氣，現時天然氣發電已增至近5成，兩電亦會興建海上液化天然氣站及離岸風電場，並會研究氫能發電的可行性。

浮動太陽能板 安裝易不佔地

港府在未來14年推動再生能源可謂非常進取，由現時佔發電組合不足1%增至7.5%至10%，往後更可提升至15%，當中3.5%至4%是風能，比兩電提議興建的風電場發電量高逾倍，若兩電全面配合政府所訂目標，擴大風電場的規模和投資，令成本大增，意味未來電費有加價壓力，未必是市民樂見。

至於太陽能發電比例僅佔1%至2%的目標太保守，當局2017年在石壁水塘和船灣淡水湖各自試驗安裝352塊浮動太陽能板，發電12萬度，相當於36個普通住戶一年耗電量，效果理想，稍後在其他水塘推廣，但仍是小規模試行，步子太小。

反觀新加坡2016年在登格水庫測試首個浮動太陽能板，成功每年為250戶（4房單位）組屋供電後，發現安裝容易，不佔土地，而發電效率高，決定擴大規模，在水庫三分之一水面架起12.2萬塊太陽能板，終在今年7月建成全球最大浮動電場之一，每年可為1.6萬戶組屋供電，可抵銷公用事業局每年7%耗電需要。

至於作為再生能源之一的氫能，港府只表示與內地研究在本港使用氫能發電的可行性，對發展氫能持開放卻不太積極的態度，跟周邊地區迥異。日本和南韓是資源匱乏國家，盡管提煉「綠氫」成本高昂（見表），仍大力推動氫能，因氫是潔淨能源，只釋出水份，既可減排，亦有助增加能源自給自足，提高經濟競爭力。

韓氫能發電 全球首設相關法律

南韓去年不但建成全球首個氫能發電廠，用化學製造過程中回收的氫氣作燃料，為16萬戶提供一年用電需求，更是全球首個制定氫能相關法律的國家，支援氫能經濟生態發展，當局更就氫能科研、基建、氫能車及充氣範疇制定政策指引，並對涉及氫能發展的企業提供1.5億韓圜（約97.6萬港元）資助。

歐盟、美國、內地、俄羅斯、英國都在過去兩年先後制定氫能發展戰略，德國更把強化電解水製氫設備的競爭力列為國家戰略，以綠氫來達致零排放，並與日、韓、澳洲、加拿大等多國合作，共建綠氫供應鏈。包括新加坡在內的20國亦正在研究制定相關戰略，但港府仍在歎慢板，未有針對氫能發展策略。

港府宜急起直追，不要再慢慢研究，而是盡快制定氫能策略，並從速與內地、澳洲等綠色氫能生產大國合作，建立穩定綠氫能供應鏈，不但有助氫能發電，更有助推動氫能車普及化，為早日實現碳中和達標多一分保障。

▲ 本港66%碳排放源自發電，港府力爭於2035年以天然氣和再生能源取代燃煤發電。惟港府在再生能源發展落後於人，現在要大幅提速。圖為青山發電廠。（資料圖片）