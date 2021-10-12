3大角度 看施政報告創科藍圖

特首林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》，當中不少篇幅與香港創科發展息息相關，本文將以不同角度分析當中的創科政策。

新思維 抓緊發展新機遇

《施政報告》聚焦在新局面、新機遇下，為香港謀劃新未來。「新局面」是建基於中央通過落實《港區國安法》和完善選舉制度兩大舉措，使香港回到一國兩制的正確軌道。在這基礎下，《施政報告》所提出的建議才可避免被政治化，不致遭到無理阻撓。例如在2016年，政府試圖推行洪水橋新發展區規劃，盡管項目已經過10年的調研，但卻遭到反政府人士口誅筆伐，最終規劃被迫擱置，使本地的居住問題持續惡化。

「新機遇」是源於國家「十四五規劃」。今年是國家「十四五規劃」的開局之年，中央將積極支持「粵港澳大灣區」、「前海擴區」等大型發展計劃，為香港帶來無限新機遇，香港必須好好把握。「十四五規劃」銳意把香港打造成為「國際創科中心」，因此《施政報告》提出多項措施，加大力度推出相關配套建議，為促進落實目標而拆牆鬆綁，對香港創科經濟發展非常關鍵。

宏觀看，政府以國家政策為導向制定《施政報告》的做法前所未有。以往政府只注重「兩制」先行，難以有效與國家發展配合，因此雖然內地創科產業近年突飛猛進，但香港卻未能同步，從中分享紅利。《施政報告》開宗明義地指出，香港發展要重視國家「十四五規劃」，將推出促進大灣區「國際創科中心」建設、加快港深融合等政策，從經濟發展角度看是正確的，並甚具建設性。

橫跨新界西北至東北的「北部都會區」是《施政報告》的重中之重。政府指「北部都會區」將營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的景觀，平衡住宿和商務、公私營住屋、鄉郊和城市等比例，使其宜業、宜居、宜遊。

政府預測「北部都會區」竣工後，將會有250萬人在區內聚居，大大紓緩香港「重南輕北」的土地及居住問題，並將會推動「雙城三圈」。根據《施政報告》第25段，「『雙城』是香港和深圳，『三圈』即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」，「雙城三圈」既可推動「北部都會區」發展，亦可促進港深兩地經濟融合，一石二鳥。

從創科產業布局看，「雙城」存在不同的產業合作空間，港深雙方可以強強聯手，達至「一加一大於二」的成效。至於「三圈」方面，新界北的西面連接深圳前海，政府可聚焦發展以現代服務業為主的數碼化經濟；中間包括河套區，可發展生命及醫療科技產業；而東面坪輋／打鼓嶺一帶則主攻環保、保育、綠色旅遊等產業。「北部都會區」在這布局下，將形成一個另類的「創科三圈」。

新布局 雙城三圈促多產業發展

除此之外，香港南部的維港都會區是國際金融中心及金融科技基地，而中部（如大埔）是先進工業區。北部創科、中部再工業化、南部金融3大陣地連通，將構建一條世界級創科走廊。整體而言，南至北的創科走廊與東至西的「北部都會區」一縱一橫，可以並駕齊驅、互相輝映，推動香港未來發展，強化大灣區國際創科中心建設。

政府估計興建「北部都會區」需要20年，牽涉大量資源，有市民質疑其可行性。不過以筆者理解，這並非一個由零開始、有無到有的發展項目，因此可以逐步落實。

筆者推動港深科技協作20多年，在2005年主持了一個以港深河套發展為主題的公開論壇，當時一名深圳市官方代表認為，河套是一個科技經濟特區，必須加快興建，讓企業能盡早入場，但港府官方講者卻不以為然，堅持由於河套周邊有不少濕地，環保才是首要考慮點，並推測以當時的政務程序，要待2020年後企業才可進駐河套。

在一國兩制下，往後幾年兩地依然各自表述，港府亦似乎漸漸把河套區發展事宜淡化，直到「十三五規劃」期間河套才再受注意，近期《十四五規劃綱要》出台後更被重視；與此同時，當時深圳政府似乎按捺不住，於2010年在前海另起爐灶，今年9月初更把前海用地擴大7倍，加大力度發展現代服務業。

新架構 助落實十四五規劃

由此可見，若按照當時港府的制度去推行今天的「北部都會區」發展計劃，可能會導致大延誤，香港便會再次錯失良機，進一步被深圳拋離。所以，公務員的能力對如此大型的發展項目尤其重要，而政府並沒有逃避這問題，在《施政報告》中提出要提升管治效能，特首更進一步提出，政府將鼓勵更多「愛國愛港」而有抱負及能力的人士加入、以「能者居之」的原則進行選拔和升任、設立更多專員職位（例如大灣區專員）、簡化政務程序等具體措施。

在「十四五規劃」的緊逼時間表下，特首建議重組政府架構、強化管治團隊是合理的，當中重組建議包括分拆運輸及房屋局，分別處理運輸交通和房屋兩大問題，這些問題對於「北部都會區」發展非常關鍵。

另外，報告建議重整創新及科技局，加入工業化職能，改名為「創新科技及工業局」。「再工業化」是現屆政府的重點科技政策，因此新局可以強化香港推行「留下」及「引進」的戰略，讓境內外及國際的工業研發成果在香港開花結果，進行智能生產。筆者深信政府體制經優化之後，將可更有效地配合國家落實「十四五規劃」。

最後，筆者認為《施政報告》具前膽性，為香港的創科發展，特別是為建設大灣區國際創科中心繪制了一份長遠發展藍圖，各界無必要帶有色眼鏡解讀這份頗高分的「好功課」。

▲ 今次《施政報告》具前膽性，為香港的創科發展，特別是為建設大灣區國際創科中心繪制了一份長遠發展藍圖。圖為深圳前海擴大區域及后海灣大灣區。（程志遠攝）