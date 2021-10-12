Apple Watch S7 具快速充電功能 行政人員版 2021/10/12 分享： Apple Watch Series 7本周五（15日）正式開賣，除了有全新錶面設計，也加入快速充電功能。惟外媒報道，新款Apple Watch的快充功能，並不適用於舊款充電器。 Gizmodo消息，用 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 今日 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 2021/10/11 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 2021/10/11 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 Tinder擬推虛擬幣 可課金增配對機會 2021/10/08 Tinder擬推虛擬幣 可課金增配對機會 Twitch大量資料外洩 籲盡快改密碼 2021/10/08 Twitch大量資料外洩 籲盡快改密碼 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Watch 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術