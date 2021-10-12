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Apple Watch S7 具快速充電功能

行政人員版 2021/10/12

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Apple Watch Series 7本周五（15日）正式開賣，除了有全新錶面設計，也加入快速充電功能。惟外媒報道，新款Apple Watch的快充功能，並不適用於舊款充電器。

Gizmodo消息，用

...

欄名 : 科技新知

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