Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 行政人員版 2021/10/12 分享： Google Search日前新增結他調音器功能，讓用戶毋須下載程式，只要在Google Search輸入Google Tuner，就可將其當作調音器使用。 綜合外媒報道，不論是電腦、手機，還是平板電腦 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Watch S7 具快速充電功能 今日 Apple Watch S7 具快速充電功能 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 2021/10/11 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 2021/10/11 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 Tinder擬推虛擬幣 可課金增配對機會 2021/10/08 Tinder擬推虛擬幣 可課金增配對機會 Twitch大量資料外洩 籲盡快改密碼 2021/10/08 Twitch大量資料外洩 籲盡快改密碼 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 Google Search Google