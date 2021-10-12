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Google Search新功能 Tuner可做結他調音器

行政人員版 2021/10/12

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Google Search日前新增結他調音器功能，讓用戶毋須下載程式，只要在Google Search輸入Google Tuner，就可將其當作調音器使用。

綜合外媒報道，不論是電腦、手機，還是平板電腦

...

欄名 : 科技新知

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