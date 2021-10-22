香港菁英會送暖到基層　促進國家發展大局

▲ 香港菁英會舉辦「菁準扶貧，送暖到基層」計劃，探訪2,500戶基層家庭，以宏揚愛和正能量，樹立愛國愛港社團良好精神面貌。

為進一步響應中央號召，體現中央執政為民的民本情懷，做好香港基層工作，作為愛國愛港的青年中堅力量，香港菁英會將藉中華人民共和國成立72周年的普天同慶之機，舉辦「菁準扶貧，送暖到基層」計劃，伸出溫暖手，開啟愛心門，探訪2,500戶基層家庭，以弘揚善心、愛心，樹立愛國愛港社團良好精神面貌。

▲ 9月17日香港菁英會主席凌俊傑聯同各界青年代表探訪深水埗基層家庭。

香港菁英會主席凌俊傑聯同超過50個香港青年團體已於9月17日探訪位於深水埗的「劏房戶」家庭。凌俊傑表示，這次扶貧探訪別具意義，除了向基層家庭送上關懷，同時亦團結了香港各青年團體，主動了解他們的需要，並幫助解決問題，集各界青年力量，將愛和正能量散發出去。

在10月1日國慶當日，中聯辦副主任陳冬到訪深水埗基層家庭，切身處地了解受訪家庭的生活，中聯辦部長張志華及郭亨斌也有陪同參加。陳冬表示十分支持這次的「送暖」活動，並希望持續舉辦扶貧工作，深入了解基層所需，及時提供適切協助，解他們所困。

▲ 10月1日中聯辦副主任陳冬及青工部部長張志華在香港菁英會安排下探訪深水埗基層家庭。

▲ 10月1日中聯辦副主任陳冬及青工部部長張志華在香港菁英會安排下探訪深水埗基層家庭。

翌日，常務副主席林智彬則帶領一眾義工聚首於九龍城區，展開第一波送暖行動。上午邀得了中聯辦青工部副部長宋來博士親身探訪土瓜灣一帶的「劏房戶」家庭，並派發福袋。福袋中除了裝有食物和日常用品外，還有防疫物品，如口罩和酒精搓手液等，充分表達社會對他們的關懷。此外，義工們在探訪過程中了解更多受眾家庭的深層次生活問題及實際需要，希望能及時向有關機構或政府部分作出反映及轉介，為他們解決困難。

下午邀得九龍城區民政事務專員蔡敏君太平紳士及九龍城區議會主席楊永杰先生到場支持。蔡敏君太平紳士除了致辭勉勵外，還在送上的「兒童地方誌–九龍城篇」繪本上題字及包裝送暖小禮物，送上愛心及關懷。

持續關注基層家庭 協助青少年創業

香港菁英會常務副主席林智彬指計劃能起帶頭作用，喚起社會團體對基層人士和弱勢社群的關注，加上中聯辦領導親自落區聽取基層市民意見和聲音，充分體現中央對港人的重視。香港菁英會未來將推出相關的持續性扶貧計劃，幫助基層家庭解決在生活、就業上的困難，讓社會大眾感受愛國愛港團體對國家、香港的感情，協助破解深層次的矛盾。

▲ 10月2日上午中聯辦青工部副部長宋來博士出席「菁準扶貧，送暖到基層」活動。

此外，香港菁英會會繼續開展幫扶青少年工作，包括「驗眼小菁英兒童視力篩查計劃」，為2,000名2到6歲的兒童進行免費視力檢測；協助香港青年人創業及就業，開展「創業菁英@前海」計劃，為本港青年在創業路上提供更多資訊和幫助；藉比賽選出並扶持具良好創業概念的年輕人，為其提供資金支援及孵化服務，實現創業夢想，讓香港青年更好地裝備自己，融入國家發展大局。

香港菁英會簡介



香港菁英會成立於2007年，會員現已逾千人，由來自香港各界的青年企業家、專業人士、青年社團領袖和骨幹組成，並一直以「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」為宗旨，積極服務青年群體及貢獻社會。



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