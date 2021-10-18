擁抱數碼化無限機遇　揭示科技創投新趨勢

新冠疫情衝擊全球經濟，顛覆了產業格局。同時亦令數碼化步伐加速，創造了不少新的產業發展空間，大大影響世界各國人民的生活習慣，除造就了初創企業和新技術如雨後春筍般湧現，亦為風險投資者帶來絕佳的投資良機。疫後時代的創投趨勢以及科技的最新發展將為有志創業者及初創公司帶來策略部署上的重要啟示。

初創引入資金最佳時候

▲ 創始人空間船長及行政總裁史蒂夫‧霍夫曼坦言，現時是初創企業籌集資金的最佳時機。

創始人空間（Founders Space）是世界知名的初創企業孵化器，船長及行政總裁史蒂夫霍夫曼（Steve Hoffman）身為風險投資者，多年來見證過不少初創誕生並壯大。他形容現時是引進資金的最佳時機，現時投資者非常活躍，初創企業應好好把握，盡量吸引更多資金，以準備一旦在經濟下滑，風險投資氣氛大減時不但可捱過逆境，亦有能力持續增長。他又稱，初創企業應採取一切可行策略令公司不斷壯大，而在勝者為王的世界，能夠籌得較多資金的初創便能夠搶佔市場。他不諱言，東南亞、印度和非洲均擁有龐大的市場潛力，有待初創企業家開發。

至於哪一個科技領域可在未來大展拳腳，霍夫曼認為現時不少國家正面臨人口老化及勞工短缺的問題，人工智能及機械人技術將大有可為。人工智能除補足人手不足問題，亦可改善不同行業範疇的效率，例如物流、製造、零售及將在疫後重啟的旅遊業。而其中一間霍夫曼曾指導過的初創成功例子Equbot就正正以人工智能技術為業務的核心。Equbot是全球首個以人工智能方式運作的交易所買賣基金（ETF），自成立以來業務增長速度甚快，霍夫曼進一步提議 Equbot把業務範圍擴展至企業及金融機構的資產管理，Equbot現時管理總值超過14億美元的資產。

建立發展太空經濟基礎

▲ 創星滙（OASA）主席李嘉樂希望為香港培訓更多的太空經濟產業人才。

擁有豐富人才培訓經驗的李嘉樂多年來曾為怡安、美國運通、花旗銀行、IBM及羅兵咸永道等全球巨企指導及輔導上百名尖端人才。近年他創立了創星滙（OASA）並擔任主席，原因是他看到太空經濟的巨大潛力，認為發展太空經濟及教育刻不容緩，故希望為香港培訓具競爭力的太空經濟人才，促進太空初創發展。



「太空經濟與數據流動有關，而數據流動就是數碼化經濟的核心。與現時地面數據交流不同的是，太空數據交流沒有界限，而國際貿易正是以數據交流及調和不同數據保密準則為基礎，所以香港身為國際城市，怎可能不對太空多作了解？」他說：「中國的『十四‧五』規劃將全力投資太空科技，香港方面如希望在計劃中佔一席位，一切很視乎特區政府是否了解到太空經濟有多重要。」



李嘉樂指出香港在發展太空經濟和太空教育方面的力道不足，現時只在起步階段，步伐更落後於鄰近地區。他旗下的創星滙自2020年起與香港大學合作，透過「菁英聚港大計劃」（Academy for the Talented）舉辦了以中學生為目標對象的立方衛星（CubeSat）工作坊，旨在培育和成就新一代太空企業家。他亦寄語有志創業的年輕人應好好利用各種科技提高業務效率，從而突圍而出。

食物科技研發需求龐大

▲ 力矩資本合夥人諸承譽看好食物科技市場發展。

而力矩資本的合夥人諸承譽則看好食物科技發展及增長潛力。「我們最初投資食物科技，最主要的原因是看到中國、印度等高人口國家持續增長，而當他們的每日熱量攝取迫近西方國家時，全球的食物供應需求便會激增。同時，全球亦面對環境破壞及水資源短缺等不明朗因素。現時食物科技不但可有助個人健康及推動環保，更可滿足食物安全和工業用途等方面的需要，因此食物科技將越來越受重視及追捧，發展前境明朗。」除食物科技外，亦有風投公司開始躡足傳統農產業及其生產鏈的最新科技，例如豆及種子等原材料的改造。

力矩資本現時主要投資替代蛋白（Alternative Protein），諸承譽稱近年追求健康生活的風潮，令植物肉及替代蛋白的需求持續提升，現時全球市場總值約為50億美元。有分析師更預計，按照現時的需求，到了2027年市場總值將增至300億美元以上，到了2035年植物蛋白或會佔全球蛋白質需求量25%。

創投展韌力 機遇締成就

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