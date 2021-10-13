柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 副刊版 2021/10/13 分享： 銅鑼灣香港柏寧酒店27樓的SKYE Roofbar & Dining，其實早於2016年已開業，但因位處酒店頂樓，鮮有食客知道。餐廳裝潢格調優雅，活潑有型，偌大的8,000呎地方包括了用餐區、室內 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 2021/10/11 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 2021/10/11 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 2021/10/09 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 2021/10/09 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 Steak King「牛扒之亂」派對玩轉萬聖節 2021/10/08 Steak King「牛扒之亂」派對玩轉萬聖節 香港 酒店 餐廳 澳洲 新西蘭 加拿大 法國 菜式 魚 倫敦