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柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單

副刊版 2021/10/13

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銅鑼灣香港柏寧酒店27樓的SKYE Roofbar & Dining，其實早於2016年已開業，但因位處酒店頂樓，鮮有食客知道。餐廳裝潢格調優雅，活潑有型，偌大的8,000呎地方包括了用餐區、室內

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欄名 : 新鮮熱辣

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