十一黃金周出行數據出台，全中國有五點一五億人次出行，大約是疫情前的七成，旅遊相關收入三千八百九十億元（人民幣，下同），只是疫情前同比的六成。頭六天假期，共有一千零六十三人到香港，不到疫前的百分之一，意即黃金周旅遊生意大致都未復元，仲有上升潛力。表現最好的熱門旅遊點是海南島，因為有免稅這一大招，七天內的免稅品銷售金額去到十四億元。酒店入住率也達七成。海南島最旺季其實在冬天，所以說尚有潛力。

好多人是當過年一樣返鄉，因為年初時沒回家過年，全國高速不收費，於是高速上的壯觀場面依然，同時也引出另一問題，那就是在新能源車普及的今天，如何在路上充電？

充電設備不夠，這潛在問題在集中時間大用量需求下終現形。因為電動車普及，上牌不用等，又較平，但一些隱藏的長途實戰經驗，大家卻沒有。

車主表示，充足了電，一般走四百公里，而長途自駕回家或遊覽，隨時八百公里，那中途必須充電至少一次。可是問題來了，在公路的充電站要排隊，前面十部車，平均排四小時才能充一小時的電能，那原本八小時的行程，分分鐘要十多小時才能完成。司機排隊時，又不能離開部車，變成無得休息。

另外，充電車，以為比汽油車便宜，但計上來未必化算好多，現在大陸高速上，充滿一次電走四百公里要九十五元，即一公里約二點三毫，汽油車則約一公里四毫，亦即大約汽油車成本是電動車兩倍，實數計下來不算慳很多，若計埋時間成本和心理損傷（焦慮無電，排隊時無得休息），得不償失。於是有車友說，最佳電動車旅遊體驗，就是租部粉彩色開篷電動車（現在旅遊熱點租車特別流行），環繞大理洱海就算，只是一百二十公里，有山有水，不用再充電。