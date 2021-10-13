Twitter成了大贏家

Facebook等三大社交平台上周死機六小時，全球許多人都覺得大件事，但世界又點會因而停頓？我淡定遠觀，發現周邊風光也精采。事發一小時後，FB發言人Andy Stone在Twitter發文道歉。FB發言人要用競爭對手Twitter的平台去公布消息，真的體現了「商場上沒有永遠的敵人和朋友」，有趣！

大量網民即時湧入Twitter，他們自嘲「難民」，要去Twitter「避難」。Twitter官方網站幽默地以誇張語調發出一條短文：「Hello, literally everyone」（Hello，大家好），就這樣一個大家都心領神會的短Tweet，輕易獲得320萬個likes。

跟着，其他品牌紛紛加入抽水行列，非常精采：McDonald's回應「Hi,我可以為你效勞嗎？」Twitter即回：「來5,700萬份（用戶人數）麥樂雞給我的朋友。」Amazon推出的Alexa（聲控型人工智能助理）也加入：「我沒有手，所以我會講『Hi』字五次……HiHiHiHiHi！」抽水之餘也展現了產品的聲控功能，相得益彰。Netflix官方Twitter立刻上載《魷魚遊戲》的改圖，並寫上：「當IG和FB死機時……」圖中一人像英雄般拯救了有很多瀕臨垂死的參賽者，示意Twitter救了網民一命。受死機之困的IG和WhatsApp也在Twitter回覆「Hi」和「Hello」（FB沒現身），明知競爭對手和其他品牌抽緊自己水，也來湊熱鬧，這個大方的presence（出現），幫自己品牌加了點分。

最搞笑的，是Zoom幾個小時後才在Twitter回覆，並問：「Hi，大家都看到我的熒幕嗎？」湊熱鬧抽水要及時，後知後覺當然被窒：「喂，你嚟遲咗喇，Party's over。」這樣的抽水無傷大雅，兼且與眾同樂。現在的品牌要有「玩得」的心理準備，尤其是當被嘲笑的對象是自己時。若IG和WhatsApp表現出唔玩得的姿態，那將會是另一個結局。聰明的人，會用幽默去四両撥千斤；愚笨的人，才會千斤撼四両。