秋高氣爽，正是登高等戶外運動的最佳季節，同時亦是下肢運動創傷如髂脛束綜合症等病患高峰期。此症病發率高，約20%跑步或單車運動員曾受其困擾。一般網上資料大多建議病患輕症或初期者，家居自療方法可以按摩筒處理，但大家可有想過它真的有效？或應該以甚麼心態使用按摩筒？

髂脛束綜合症症狀以膝外側疼痛為主，隨膝微屈曲着地痛楚增加。急性期處理予以消炎止痛，並建議敷冰及休息。隨症狀減緩，予拉筋或按摩筒按摩處方。

曾有研究嘗試比較髂脛束拉筋、按摩筒按摩，及對照無治療組，觀察健康成年人在實驗前後，對髂脛束作超聲波微觀檢查，並量度髖內收的被動幅度，以測出拉筋及滾筒對髂脛束硬度改變。實驗結果顯示，拉筋或以按摩筒按摩，並未能從超聲波顯示在實質的改變上拉鬆髂脛束，或功能上改進髖內收動作角度。

但以另一角度再審視以上實驗結果時，需考慮受試者只為健康人士，若對象為相關病患者，會否有其進步空間；或實驗限於短期受試，若加長拉筋或按摩時間，又會否得出不同的結論？

要有效處理肌肉骨骼痛症，除要治標減緩症狀外，治本要多考慮肌肉疲勞的背後原因，例如是否肌肉耐力不足，個人裝備不足，或場地面凹凸傾斜等。檢查要考慮靜態時骨關節及筋膜活動幅度或伸延性，還要檢測運動時關節能否持久保持良好體位。

所以，結論並不反對短期內以按摩筒或拉筋紓緩痛症，但要預防運動創傷再次出現，應要諮詢相關醫療人員骨骼肌肉的結構功能，定能標本同治，解決及預防痛症發生。

▲ 應用按摩筒嗎？