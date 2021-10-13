除了《魷魚遊戲》 南韓Mukbang同樣捉心理

新聞說，《牛津英語詞典》一口氣新增26個韓式英文單詞，包括hallyu（韓流）、bulgogi（韓式燒肉）、mukbang（吃播）等，還有K-drama（韓劇），不知是否與Netflix南韓影集《魷魚遊戲》（Squid Game）近日刮起全球旋風有關？事實上，從《魷魚遊戲》的超勁人氣，到BTS和BLACKPINK等K-pop組合紅遍全球，我們在經歷巨大「韓流」。

《牛津英語詞典》方面就表示，不單是在電影、音樂和時尚文化上，在語言之中，大家都馳騁在韓流浪尖上……事實上，南韓10多年來推出很多偶像組合和流行音樂，K-pop一詞早在2016年收錄入牛津詞典，不知將來字典會否也加入K-beauty、K-style之類？

韓國的吃播行業很出名，Mukbang就是韓語「吃」和「播、放送」兩個詞組合而來。事實上吃播最早起源於韓日，YouTube之類大熱吃播視頻很多，發展到直播，曾有報道指僅靠打賞，韓國頂級吃播日入可達港幣數萬元。（請【按此】觀看「韓國吃播」相關文章）

看別人吃東西，一直是一種娛樂方式，吃美食，或者一次吃很多很多，例如食熱狗大賽，由來已久，日本的小林尊「大胃王」大家也不陌生，挑戰體能的還有吃辣競賽之類，一開始看，就欲罷不能想繼續看下去。當進食成為一種奇觀，食的人為求收視、點擊率，看的人究竟在沉迷甚麼？

看吃播如睇恐怖片 屬「良性自虐」

根據美國心理學家的理論，是「良性自虐」（Benign Masochism），當人在一個安全環境，即自己不會受到傷害時，經歷可怕或不愉快事情，實際上是享受。睇恐怖電影和觀看他人吃巨型漢堡包一樣，讓腎上腺素激增，但不會對自己生命有威脅，這種自虐傾向會令人覺得愉快。

另一種解釋指與兒童時期發育有關，人們熱衷觀看其他人不尋常地吃，例如看人食辣，源於決定甚麼食物安全、甚麼食物不安全，在人的成長過程是持續的挑戰，選擇食物一向都非易事，對兒童來說尤其明顯。這種衝動使人迷戀於觀看他人進食，看看在自己不被傷害的前提下，他人的極限在哪裏，觀看「與生存潛能相關的事」，對自己有價值，也令人愉悅。

除了這些「高深」心理學解釋，網民智慧提出，看人家吃東西，能夠獲得替代性滿足，例如自己要減肥不能多吃，轉而看別人吃；亦可以得到認同感，自己喜歡吃的東西，希望看到別人也喜歡吃；又或者現今年輕人生活壓力大需要慰藉，吃播會邊吃邊和粉絲互動……

近年短視頻和直播行業在全球大受歡迎，吃播是最熱門之一。和其他行業主播相比，吃播門檻似乎最低，有嘴就能做。為了吸引粉絲，滿足觀眾無止境的獵奇心理，部分不得不劍走偏鋒，走上歧路。韓國吃播迅速成為中國主播們模仿對象，在內地做美食主播、博主，太多人競爭，所謂「探店吃播」，去食肆吃東西後吹捧一番，收費一般幾萬元人民幣，但幾時爭得到？做「大胃王」容易些，一天就多了幾千人like，打賞金額也倍增很多，結果一些主播浪費食物、催吐假吃等博人眼球，所謂催吐是用手指深深扣喉嚨，傳聞還有藥物催吐，靠刺激胃黏膜產生嘔吐反應。

內地中央媒體曾援引聯合國糧農組織統計，稱全球每年有3分之1糧食被浪費，同時批評部分吃播的不良行為，例如浪費嚴重、誤導消費者等；在吃播原產地南韓，2018年曾有報道稱，政府要通過全國性肥胖管理措施，藉此規範吃播云云。

在流動新媒體年代，人們的注意力持續時間似乎愈來愈短，不想看太長太艱深的東西，傳播者需要比以往任何時候都更快地抓住受眾眼睛。「大胃王」模式是可以夠快達到目的，但難以持續，而且相關的主播分分鐘要入醫院，所以吃播行內也有聲音要發展更多賣點、更好的玩法，思考如何利用吃播影響力，做些有正面影響的事，向觀眾傳遞有價值的東西，例如保持對食物真正的熱愛，對食物有創意的注入，提升吃的文化。

將進食作為一種觀賞和娛樂，其實是讓人們在更深層次上關注食物的方式，鼓勵人們不斷重新思考，例如中國知名美食博主李子柒（請【按此】觀看「中國知名美食博主李子柒」相關文章），人紅是非多，但她紅得有其道理，同樣介紹煮食，她就有自己一套理念：慢生活，讓觀眾在急促日常中減少焦慮，獲得平靜感，享受生活美而好的一面。