推銷假希望 礙增房屋供應

自施政報告公布後，相信大家都在媒體上讀過「頭輕尾重」4字。這4字來自施政報告第82及83段：「在未來10年，我們已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，……足以滿足該10年期預計的30.1萬個公營房屋單位的需求。……至於未來10年的建屋量，會出現『頭輕尾重』的現象，30多萬個單位可能只有3分1在首5年落成。」

公屋供應「頭輕」 卻未必「尾重」

政府強調「頭輕尾重」，就是承認對房屋問題在短期內缺乏有效方案，潛台詞則似乎是「大家多忍5年，之後5年情況會好轉了」。筆者10年前開始研究房屋政策，政府於2013年重設長遠房屋策略委會員、2014年公布《長遠房屋策略》（《長策》）是必定跟進的焦點。令人憂心的是，翻查過去5份《長策》，所謂「頭輕尾重」的故事，已經重複說了至少5次。

5年前的《長策》說「後5年的公營房屋供應量會追上」，5年後的今日，便理應是當年說的「後5年」，但事實卻是5年預測建屋總量只由9.45萬伙，上升至10.13萬伙，微增6,800伙（見表），即年均1,300多伙。隨着公私營房屋比例由「六四」改為「七三」，「頭輕尾重」情況只見愈來愈嚴重，而智庫團結香港基金也做過專題研究，指出近年75%的公營房屋項目都有延誤。換言之，公屋供應的「頭」就肯定輕了，但要相信「尾」在5年後真的會變重，似乎還欠點說服力。

樓價續升 長策卻下調目標

政府又指，單是招標賣地及鐵路項目，已能在未來10年合共提供10萬伙私樓單位，若計及市區重建及私人發展等來源，要「達標」甚至「超標」，在10年落成合共12.9萬伙私樓以上很有信心。在2017年前，10年房屋供應目標總量是46萬，當中18萬是私樓，然而：（一）整體房屋供應目標在過去5年間持續減少，到最新的10年43萬伙；（二）隨着公私營房屋比例調高至「七三比」，私樓供應目標由本來的18萬伙，下調至12.9萬伙（見表）。

筆者認為，看私樓供應是否足夠，不是看能否達到政府自己訂下的標準，而是能否遏抑樓價租金升幅。事實勝於雄辯，2016至2019年間，私樓租金及樓價分別累計上升16%及34%，在這情況下說私樓供應「達標」、「超標」，意義何在？再者，《長策》居然在本港住屋問題不斷惡化的情況下，把整體房屋供應目標下調，施政報告對此隻字不提，反而標榜供應「達標」、「超標」，令人失望。

另一個佔據地產版新聞的數字，是特首在記者會指，只要香港土地政策持之以恆，未來20至25年，將會有100萬個以上單位應市，佔全港房屋總量294萬個單位的3分之1，有信心香港可「徹底解決房屋問題」。100萬伙、佔整體3分1的供應，驟耳聽的確規模龐大，霎時間社會的討論變成「是否需要那麼多房屋」、「會否推冧樓價」等，仿佛「八萬五」時代重臨。

姑且不爭論目標到底有多實際，純綷只作數字討論：100萬伙分20至25年，即年均落成4萬至5萬伙。筆者取其中間點，即每年4.5萬伙，作為長遠供應目標，若當中7成是公營房屋，即每年3.15萬伙。相比過去10年，公營房屋年均落成量只有不足1.6萬伙，3.15萬伙肯定遠高於近年平均，然而回歸首10年，亦即公屋輪候時間由6年以上，回到只需2年以下的時候，公營房屋年均落成量近3.6萬伙，比上述的供應目標還要高。

25年百萬伙供應 真的很多？

和私樓一樣，我們看公營房屋供應是否足夠，也不是看比過去10年增加多少，而是能否有效縮減公屋輪候人龍。考慮到今天：（一）人口比回歸時多了100萬，平均每戶人數還愈來愈少；（二）私樓樓價是回歸時的大約2倍半，公營房屋需求必定比當年高，即使真的做到20至25年內落成70萬個公營房屋單位，都難言成功處理房屋問題！

至於私樓，假設公私營房屋繼續「七三開」，則私樓長遠供應真的只有每年1.35萬伙的話，必定會帶來樓價失控、租金飈升的災難性結局。年均1.35萬伙私樓供應，與過去15年（2006至2020年）的平均數1.33萬伙相若，而期內樓價升幅是3倍以上；若把每年落成量除以私樓總量，得出「新增供應百分比」，則可見回歸的首10年，每年平均的新增私樓供應，平均相等於總量的2.3%。相比之下，按最新預測及特首提出的長遠計劃，未來25年的落成量，將由相等於私樓總量的1.3%，逐步下降至0.9%（見圖）！

筆者還未計及，回歸初期的利率情況（今天是零息）、國家經濟（現在中國是全球第二大經濟體）、市民負債（現時平均按揭借貸比率低於樓價一半）等等因素，都遠不如今天正面。

筆者重申，支持一切能在短、中、長期增加土地房屋供應的方案，然而向社會推銷假希望、說可「徹底解決問題」，則極不可取，因為這會誤判問題的嚴重性，或令社會低估其迫切性，從而未能推動一些以往不敢想、不敢做的緊急方案。篇幅所限，日後再談土地房屋的短期解決方案。

▲ 筆者支持一切能在短、中、長期增加土地房屋供應的方案，然而向社會推銷假希望、說可「徹底解決問題」，則極不可取。（陳國峰攝）