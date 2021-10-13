蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 行政人員版 2021/10/13 分享： 蘋果（Apple）自9月推出iOS 15更新，發現多項問題，如不能用Apple Watch解鎖、配合AirTag、MagSafe皮革銀包使用時遇bugs等。蘋果最近推出更新版本iOS 15.0.2，修 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 今日 華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 2021/10/12 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 Apple Watch S7 具快速充電功能 2021/10/12 Apple Watch S7 具快速充電功能 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 2021/10/11 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 2021/10/11 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iOS Apple Watch iPhone 13 AirTag