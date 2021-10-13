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華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻

行政人員版 2021/10/13

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美國政府自去年初加強封殺華為，勸籲其他國家不要採用華為5G設備。海外最新一項民意調查顯示，超過75%的加拿大人認為，當地政府應該禁止華為參與加拿大的5G網絡建設。

據民調公司Nanos Research

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欄名 : 科技新知

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