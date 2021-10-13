華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 行政人員版 2021/10/13 分享： 美國政府自去年初加強封殺華為，勸籲其他國家不要採用華為5G設備。海外最新一項民意調查顯示，超過75%的加拿大人認為，當地政府應該禁止華為參與加拿大的5G網絡建設。 據民調公司Nanos Research ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 今日 蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 2021/10/12 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 Apple Watch S7 具快速充電功能 2021/10/12 Apple Watch S7 具快速充電功能 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 2021/10/11 Google快捷語音指令 毋須再講「Hey Google」 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 2021/10/11 Xbox賀20周年 推紀念版手掣耳機 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 美國 英國 5G 澳洲 華為 加拿大