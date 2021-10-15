共建「疫情下的智慧健康城市」 「第九屆健康城市聯盟國際大會」 將於香港舉行

由「健康城市聯盟中國香港支部」主辦、「世界衛生組織」全力支持、「香港賽馬會慈善信託基金」獨家捐助的「第九屆健康城市聯盟國際大會」，將於今年11月3日至5日在香港線上舉行。本屆特以「疫情下的智慧健康城市」為主題，適時地探討全球現時面對疫情下相關醫療衛生及健康城市的議題。一連三天的會議約有160名專家出席發言，大會並邀得行政長官林鄭月娥、食物及衛生局局長陳肇始教授、國家衛健委疾病控制諮詢專家委員會專家並剛在世界衛生組織大會獲獎的吳浩教授等擔任主講嘉賓。



各地專家領袖分享珍貴抗疫經驗

會議的一眾專家講者來自世界各地 -- 日本、馬來西亞、韓國、愛爾蘭、新加坡、印度、蒙古及香港，當中包括世衛組織西太平洋區域主任葛西健博士、世衛顧問許樹昌教授及楊永強教授、基督教靈實協會行政總裁林正財醫生、公共衛生專家陳英凝教授、中國工程院原副院長杜祥琬院士 、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興先生等等。

健康城市聯盟中國香港支部副主席、本屆大會籌委會主席龐愛蘭表示，新冠疫情為全球帶來災難性的影響，亦對世界各地的民生政策、城市規劃及醫療制度帶來不同程度的變化和衝擊。大會希望藉著這次會議，讓與會城市和機構能夠互相汲取抗疫經驗，加強在防疫措施上的聯繫。

屆時，約160位不同領域的醫療衛生、城市設計、環保、青年領導力專家學者以及多位聯盟成員的市長，將環繞著「清零策略或與病毒共存」、「疫情中的精神健康」、「全球最新監控政策」、「健康城市的重新定位」、「疫情下的長者友善社區」及「數據驅動的智慧健康城市」等議題，於20多個主題及分題環節中，與世界各地的參與者分享抗疫經驗及未來城市發展方向。



在三天的會議中，許樹昌教授會從專家角度探討「清零策略或與病毒共存的優點與缺點」熱門議題，世衛葛西健博士會以宏觀的角度去剖析如何達致更健康及安全的社區、世衛專家亦會分享疫情下的食物安全以及風險溝通、新加坡衛生促進局專家Dr Terence Ng講解該國的電子健康互通系統、來自愛爾蘭的專家闡釋如何打造智慧城市、吳浩教授會分享國內新冠病毒的控制及相關政策，杜祥琬院士亦會講述國家對環保的承諾，即碳達峰及碳中和的行動及目標 (三天的會議主題及講者： https://afhc.glueup.com/event/the-9th-global-conference-of-the-alliance-for-healthy-cities-40297/#agenda

這是繼2014年後，香港再次成為大會的主辦城市。因應疫情，會議首次線上進行；更特設即時普通話、韓語及日語傳譯，方便不諳英語的代表，預計本屆將有來自20多個國家約2,000名人士參與。

設多個奬項鼓勵全民參與

此外，為加強推動全民智慧健康城市的概念，除了專家分享，大會同時加設六大獎項，鼓勵公眾人士參與，包括首次舉行的全球最佳社區抗疫計劃大獎 (Best COVID-19 Global Community Project Awards)，表彰商業機構或團體在抗疫上的工作計劃，以及全球最佳攝影大獎 (Global Photography Competition)，捕捉疫情下愛與關懷和健康生活模式。而最佳海報獎 (Best Poster Awards)，入圍作品會在網上直播中進行投票；18-35歲人士可參加傑出青年科學家奬 (Young Investigator Awards)，撰寫與疫情相關的文章。各獎項由評審團及與會者投票選出，另外亦設有最受歡迎海報獎及最受歡迎青年科學家奬，讓參加者線上直播投票選出最喜愛的作品。

大會感謝56個政府部門及專業團體鼎力支持；另外亦多謝經濟日報、南華早報及TOPick作為媒體夥伴，協助宣傳及推廣工作。

「第九屆健康城市聯盟國際大會」現已開始接受報名，收費分為學生組、成人組以及3人、5人及10人的組別，報名優惠 https://afhc.glueup.com/event/40297/register/ 。

詳情可瀏覽大會網站 https://www.afhc2021.org/

錄象 https://bit.ly/2021AFHCv1

或致電：(+852) 9190 3167

電郵至 info@afhc2021.org/ 查詢。

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