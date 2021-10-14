WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞

香港的郊野風光絕不遜於外地，想了解多點米埔區，世界自然基金會香港分部（WWF Hong Kong）將於11月6至7日，舉行一年一度的「步走大自然」活動。可在米埔參加迷你導賞團，邂逅水牛及參觀基圍博物館

...