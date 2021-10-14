WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 副刊版 2021/10/14 分享： 香港的郊野風光絕不遜於外地，想了解多點米埔區，世界自然基金會香港分部（WWF Hong Kong）將於11月6至7日，舉行一年一度的「步走大自然」活動。可在米埔參加迷你導賞團，邂逅水牛及參觀基圍博物館 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 2021/10/12 新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation 2021/10/11 走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 2021/10/09 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 2021/10/09 跑馬地墳場散策 微觀香港開埠歷史 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 2021/10/08 室內滾軸溜冰場翻生 重現 80 年代復古情懷 元朗 大自然 郊遊遠足 Local Tour