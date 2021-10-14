「肺癌愈跑愈有，狀態大勇，一路直追腸癌，快過終點，肺癌入直路狂追，最終以一個馬鼻勝出，再次蟬聯香港癌症之冠。」香港癌症資料統計中心宣布，根據二○一九年的數據，傳媒廣泛報道肺癌自二○一二年後，再次成為癌症之首，令人覺得這像是一場比賽，實則一如文首杜撰的這種誇張比較是全無意義的，再者，肺癌和腸癌的病發率應是相若，而非有高低之分。

二○一九年，總共有5,575宗肺癌新個案，而腸癌新個案則有5,556宗，相差只有十九宗，統計學上未能算得上有分別，也要知道確診時間上有參差，由有病徵到見醫生到安排檢查再到確診，在公營醫院需時甚長，統計以年終為分界點，但在跨年期間，實在有不少未能及時確診的個案，故此十九宗之差，實不足為異。

較值得關注的，是整體數字上升至35,082宗，比二○一八年上升百分之三點一，聽來令人擔心，但主要還需了解是否早期發現個案。腸癌個案中，有百分之三十是第一、二期，相信這是大腸癌篩查普遍之功勞；至於肺癌個案，只有百分之二十一屬第一、二期，主要因為普通肺X光片沒有早期篩查功用，而被證明有用的低劑量電腦素描卻因價錢較貴，公營醫療機構既沒有也不可能供應，故此，從篩查中確診肺癌人數相對較少，這也解釋到肺癌死亡個案為4,033宗，而腸癌卻是2,174宗。

癌症攀升的統計數字，並不令人擔心，因為愈多早期個案，也會令總體數字增加，較重要是能治癒多少。