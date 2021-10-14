被人工智能「跣」一跤

上周，新加坡政府發生了一單PR Blunder（公關瘀事）。話說自二○一四年起，新加坡政府就引入人工智能技術，創造了一個名為「Ask Jamie」的聊天虛擬助理（Virtual Assistant），利用自然語言處理（Natural Language Processing）引擎去理解公眾的問題，繼而作出適當的答案。若一個問題可能有多個答案的話，「Ask Jamie」會懂得繼續發問，從中找出一個與提問者查詢最相關的解答。新加坡政府頗以此智能科技為榮，自推行以來，已在七十個部門採用。

但上星期，有市民進入新加坡衞生部官網，問「Ask Jamie」這樣的一個問題：「我的女兒確診新冠肺炎，我該怎麼辦呢？」可以想像得到，那位爸爸的心情是夾雜着憂心、焦慮和徬徨，尤其是當地近期疫情嚴重，確診人數持續上升。殊不知，愛女深切的父親收到「Ask Jamie」的回覆建議竟是：「在你的女伴懷孕期間，應該正確使用安全套進行安全性行為，甚至考慮禁慾。」這個答非所問的對話，瞬即被截圖和瘋傳，極之富娛樂性，個個笑爆嘴；當然，新加坡政府可不是這樣想，客觀局面是令當局尷尬到一個點，網站即時關閉該項功能，稱要進行調整修正。

關於人工智能惹的公關禍，這不是第一次。剛於上月，Facebook才示範了一次如何被自家的人工智能「跣」了一跤：有用戶在FB觀看過一齣有黑人在內的影片後，FB的自動系統彈出一條問題問用戶：「你會想繼續觀看有關Primates（靈長類動物）的影片嗎？」眾人譁然，FB急刪人工智能功能兼道歉，但公然稱黑人為靈長類動物，the damage is done。

人工智能發展在現世代已勢成騎虎，科技本身沒有好與壞，問題出自我們人類採用甚麼態度去看待，至少我暫時看到，當我們全盤依賴人工智能自動去運作之際，往往就是出事之時。