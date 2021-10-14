氫能巴要普及 補貼配套不可缺

施政報告提出在2050年前實現碳中和，而運輸業佔整體碳排放18%，為此當局除續推廣電動車外，更建議引入氫能巴士及商用車輛，皆因其續航力強、充氣時間短，正可彌補電動車的短板，惟弊處是造價高昂。港府在推廣氫能巴，宜汲取外國和內地經驗，在落實時可望事半功倍。

環境局日前公布《香港氣候行動藍圖2050》，談到運輸減碳方面時，將於3年內試用氫燃料電池巴士和重型車輛，亦會推動電動巴士、小巴及渡輪。

續航力長充氣時間短 惟造價貴

港府擬引入氫能巴士，相信是要雙管齊下，為柴油巴士盡快找到替代品。事實上，九巴早在幾年前已引入單層電動巴士，但因斜坡多，天氣炎熱和潮濕，巴士須持續開冷氣，遇上塞車時容易死火。疊加電動巴士巡航里程短，充電4小時只可走200公里路，性能強差人意。氫能巴士卻沒有這些問題，可在任何地形全天候行走，每次充氣約10分鐘便可走400公里，而且零噪音、零碳排放。新巴正積極考慮引入氫能巴士。

新加坡早前公布研究指，巴士和貨車轉用氫能車，最合乎成本效益，因它們屬於搵食車，走長程，難以忍受像電動車般需長時間充電、續航力短。

對港人來說，氫能巴士是新事物，但在日本、南韓、內地和歐美卻漸成生活一部分。全球目前有4,250輛氫能巴士在行走，而內地南京市去年宣布，將於3年內把7,000輛巴士悉數換成氫能巴，更凸顯當局減排的決心和魄力。

要將全市巴士換成氫能巴，首個難題是需要雄厚財力，因氫能巴士造價高昂。在本港，一輛柴油雙層巴士造價約200萬元，而一輛電動巴士的價錢比柴油巴士貴4成。愛爾蘭7月購入3輛氫能雙層巴士，每輛造價80萬歐元（約720萬港元），但美國一輛單層氫能巴士售價127萬美元（約990萬港元）。

佛山提供補貼 鼓勵換氫能貨車

隨着科技成熟，氫能巴日趨普及，車價有望下調，美國估計氫能巴售價在5年內可望下調至85萬美元（約663萬港元）。惟在車價回落前，須政府對營運企業作出補貼。歐盟為推動落實使用氫能巴士，2017年推出1.25億歐元資助計劃，務求在2020年有近300輛氫能巴在22個城市行走。佛山早前出台新措施，每年提供最高12.5萬元人民幣（約15萬港元），鼓勵司機換上氫能貨車。

要氫能車普及，還須解決加氫站的配套建設，否則只會重蹈電動車覆轍。港府自2009年推廣電動車，電動車迄今只佔整體車輛2.5%，始終未能普及，究其原因是充電器不足。反觀南京市去年宣布要將7,000輛巴士換成氫能巴，當局隨即加緊興建首座加氫站，集加氫、加油、充電和汽車服務一體的服務站，並已於今年5月投入服務，才有動力驅使其他人換上氫能車或電動車。

港府若想推廣氫能巴士和貨車，為換車的企業和司機提供稅務寬免，還須汲取電動車的教訓，解決製氫、儲氫和加氫站等配套設施，否則難以讓人安心更換氫能車。

▲ 港府若推廣氫能巴士和貨車，除提供稅務寬免，還須加建加氫站等配套設施。圖為氫能巴士。（法新社資料圖片）