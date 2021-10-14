價值信念驅動消費轉工 企業宜改策略

新冠肺炎於去年初開始大規模爆發後，全球各地政府因應疫情，紛紛採取嚴格的社交距離及居家措施，導致本土商業活動局部甚至完全停止，各地居民都要調整日常生活模式，改變購物及消費習慣。新冠疫情持續時間之長、影響地域範疇之廣，衝擊全球經濟以至供應鏈，改變了企業營銷策略、組織生產方式（例如加速數碼化和接受員工實踐遠程工作模式）；在個人層面，無論消費或就業的選擇和行為實踐，同樣出現了新的變化，值得留意。

情緒影響決策 信念消費崛起

記得南加州大學神經科學教授Antonio Damasio在其著作《Descartes’Error：Emotion, Reason, and the Human Brain》一書中提出，情緒是幾乎所有決策的必要成分。當人類作出決定時，來自先前相關經歷的情緒，會給正在考慮的選擇附加價值，於是這些情緒會產生偏好，從而導致我們作出決定。情緒影響決定的理論得到不少研究支持，尤其據此神經科學去研究人類的消費行為，認為消費者主要依靠情感（個人感受和體驗），而不是信息（品牌的屬性、產品特徵等），顯示在消費行為中，情感因素往往戰勝理性因素。

不過，近年崛起的「信念消費行為」潮流，又把「作出決定」的驅動力轉向了一個「精神情緒」新領域。據國際公關顧問公司Edelman於2017年6月發表的《Earned Brand 2017》調查報告指出，全球57%的消費者表示，一個品牌在社會問題或者政治上的立場和態度，會影響其購買意願。換言之，消費行為的決定，按個人對關心社會問題、對公共事務的意見立場，以至價值觀「勾連」起來，形成所謂的「信念驅動購買」（Belief-Driven Purchase）。

據《Earned Brand 2017》報告的資料，23%消費者願意支付25%的溢價，購買他們認為「代表自己價值觀」、並「反映共同關切」的產品；至2018年10月Edelman發布《Earned Brand 2018》，發現全球近3分之2（64%）的消費者，是基於信念進行購買，這些信念驅動的購買者有增無減，會基於其關心的政治或社會問題上之立場，去選擇、轉換、或抵制某個品牌。在當下企業社會責任成為衡量企業基本質素的大趨勢下，企業必須因應這股新消費模式趨勢，作出營銷策略的改變。

很顯然，個體把「社會參與」的意識、對社會議題的個人觀點和價值觀，內嵌到消費行為，並似乎擴延至就業選擇。新冠疫情對社會經濟的巨大振盪和衝擊，為百年來所罕見，無可避免引發人類行為的改變。

物質回報 非跳槽主要因素

據Edelman發布的《2021年度愛德曼全球信任調查》（Edelman Trust Barometer 2021），雖然目前全球以至各國的經濟復甦步伐仍然脆弱，失業的陰影揮之未去，但調查中每5名員工便有1人已經離職，另謀高就，或計劃在未來6個月辭職。轉換工作的人，有59%基於「更符合我的價值觀」，追求到一家與本身信念和價值契合的企業工作；有50%是基於「更貼合我的生活方式」，轉換工作的動機，是想選擇切合自己生活方式的工作，包括更好平衡工作和生活，避免放工帶着筋疲力盡的身驅回家等。疫下遠程工作模式的大規模實踐，會否進一步推高傾向「更符合我的生活方式」之選擇就業決定，還有待進一步觀察；但只有31%受訪者更換工作的動機為「更好的報酬或職業發展」，則顯示金錢或物質回報，已非決定轉換工作的主要推動因素。

事實上，如今投資者亦愈來愈把企業的社會責任，包括衡量企業的「環境、社會及管治」（ESG），納入投資考量的因素中，認同ESG是企業可持續發展的重要支柱，企業經營模式的合理性，例如碳排放及人道等議題，投資考量比重也愈來愈大。

僱員話語權增 打破權力平衡

可以說，從商業大環境到個人的行為決定，信念和價值逐漸成為背後驅動的主導力量，發展趨勢值得密切留意，僱主更需要就這種趨勢調整人力資源策略，作出到位的調整。很顯然，當信念和價值成為就業選擇的決定性因素，金錢和物質回報的轉換工作動機弱化，從而削弱了僱主用人和激勵員工的手段力量，意味僱員在企業人力資源政策以至整體運作的層面，其話語權得到強化，打破過去僱主作主導的權力平衡。

值得強調的是，據《2021年度愛德曼全球信任調查》，企業留住信念驅動員工是有利的，因為這類員工非常忠誠，會在企業裏工作很多年，並會向潛在的新僱員推介這家機構。

總括而言，新冠疫情衍生了人類行為的變化，加上科技創新的助力，社會運行秩序和人類行為的固有模式，都受到加速改變的外力推動，信念和價值驅動消費及就業選擇，相信只是今日這個「變革新年代」人類行為改變的其中一角！但這個發展趨勢，無疑值得企業管理層瞻高望遠，有應對和調整發展策略的準備。

▲ 信念和價值驅動消費及就業選擇，發展趨勢值得企業管理層瞻高望遠，準備應對和調整發展策略。（資料圖片）