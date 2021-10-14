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Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機

行政人員版 2021/10/14

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索尼（Sony）剛於8月份推出Xperia 1系列旗艦手機，並在日本限定發售Xperia 10ⅢLite。惟最近官方宣布，將在本月內舉行全球發布會，並公布Xperia系列新品。

近日Sony

...

欄名 : 科技新知

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商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Sony 索尼（Sony，美：SNE） 產品 XPERIA 智能手機

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