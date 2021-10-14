Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 行政人員版 2021/10/14 分享： 索尼（Sony）剛於8月份推出Xperia 1系列旗艦手機，並在日本限定發售Xperia 10ⅢLite。惟最近官方宣布，將在本月內舉行全球發布會，並公布Xperia系列新品。 近日Sony ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 今日 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 2021/10/13 華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 2021/10/13 蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 2021/10/12 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 Apple Watch S7 具快速充電功能 2021/10/12 Apple Watch S7 具快速充電功能 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Sony 索尼（Sony，美：SNE） 產品 XPERIA 智能手機