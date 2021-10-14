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美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台

行政人員版 2021/10/14

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非同質化代幣（NFT）掀起全球熱潮，最近美國加密貨幣交易所Coinbase亦有意進軍此市場，計劃今年底推出自家NFT交易平台，允許用戶進行NFT製造、蒐集、買賣等交易，有助公司拓展收入來源。

外媒報道，

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欄名 : 科技新知

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