美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 行政人員版 2021/10/14 分享： 非同質化代幣（NFT）掀起全球熱潮，最近美國加密貨幣交易所Coinbase亦有意進軍此市場，計劃今年底推出自家NFT交易平台，允許用戶進行NFT製造、蒐集、買賣等交易，有助公司拓展收入來源。 外媒報道， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 今日 Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 2021/10/13 華為5G網絡建設 拓展加國恐續受阻 蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 2021/10/13 蘋果更新iOS 15.0.2 修正AirTag等填漏洞 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 2021/10/12 Google Search新功能 Tuner可做結他調音器 Apple Watch S7 具快速充電功能 2021/10/12 Apple Watch S7 具快速充電功能 商業 科技行業 IT技術 經濟 NFT 虛擬貨幣種類