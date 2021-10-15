新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街

新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」推出後成為貓主人的打卡勝地。因區內有6大超萌打卡位如療癒喵島、夢幻彩光騷等，當中5米高肥貓咪「碌碌」自然是焦點所在。由即日起至10月17日，新推的主子美食街

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