新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 副刊版 2021/10/15 分享： 新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」推出後成為貓主人的打卡勝地。因區內有6大超萌打卡位如療癒喵島、夢幻彩光騷等，當中5米高肥貓咪「碌碌」自然是焦點所在。由即日起至10月17日，新推的主子美食街 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 兩大主題樂園Halloween 惡人再臨vs互動驚嚇埋身體驗 今日 兩大主題樂園Halloween 惡人再臨vs互動驚嚇埋身體驗 WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 2021/10/14 WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 2021/10/12 新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation 2021/10/11 走入糖街製片廠玩密室逃脫 朗廷酒店推萬聖節Staycation MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集 2021/10/09 MOKO新世紀廣場舉辦 Monchhichi馬戲團精品及美食市集