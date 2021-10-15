劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯

疫情兩年來重創香港飲食業，在2017年登陸香港的過江龍四川麻辣鍋重慶劉一手火鍋店，在去年7月也因疫情關係被迫關閉4間分店。但最近劉一手就與飲食集團Gaia Group合作開設首間香港直營店，並改名做劉

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