劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 副刊版 2021/10/15 分享： 疫情兩年來重創香港飲食業，在2017年登陸香港的過江龍四川麻辣鍋重慶劉一手火鍋店，在去年7月也因疫情關係被迫關閉4間分店。但最近劉一手就與飲食集團Gaia Group合作開設首間香港直營店，並改名做劉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 2021/10/13 柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 2021/10/11 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 2021/10/11 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 2021/10/09 沙田凱悅酒店推出 韓國香印提子High Tea 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 2021/10/09 嘉里酒店聯乘法國果醬品牌打造 田園果味下午茶 疫情 香港 美國 品牌 設計 餐廳 菜式 養生 飲品 牛肉