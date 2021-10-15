「如果我能看得見，就能輕易的分辨白天黑夜，就能準確的在人群中，牽住你的手。」（見註）

東京殘奧女子四百米決賽，中國失明選手劉翠青，帶着完美跑姿於賽道上風馳電掣，在領跑員徐冬林帶領下衝過終點，以56.25秒時間刷新世界紀錄，讓中國自豪的同時，也讓全世界失明人士感到驕傲。

黑暗中奔跑是甚麼感覺？是恐懼！

七、八年前，跟子華和Philip到外蒙古旅遊，住在大草原，像海洋般的綠草一望無際，前後左右方圓數里也見不到任何障礙，大家童心未盡，提議閉目狂跑看誰跑得最遠。心裏肯定知道前面只是一片草原十分安全，只是跑上很短時間，便害怕起來，原來，在黑暗中跑步，要克服的，是恐懼。

進化到有站立能力的人類，需要精密平衡系統，才能以雙腿走路，其中包括感應身體位置，迅速把資料傳送到小腦後，再指令不同肌肉作出調整，而視力是感應過程最重要的合作夥伴，尤其在奔跑時，反應調整的要求更高，失去視力卻仍能飛奔，艱苦訓練的同時，也要克服那份恐懼。

劉翠青僅僅牽着引導繩，跟着徐冬林擺臂節拍配合着步速，用感覺來代替視力，她看不見前路，更看不到終點，只是憑着勇氣和信念，一步一步向前，就是過了終點那刻，也不知道勝負，只知道盡力地跑。

人生借鏡，難道視力健全的人，真的能看清前路，看到終點嗎？

註：歌詞來自《你是我的眼》。