  • 27°C
香港時間 : 20211015日 (五) 02:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

唔係奧斯卡得獎

副刊版 2021/10/15

分享：

機構領袖經常要發表報告，例如公布一下過往業績或將來計劃等。領袖但凡寫此類演講，最基本原則：一、清楚是甚麼場合；二、謹記自己是甚麼身份。此類場合，是領袖以最高決策話事人身份代表一個機構，向公眾和相關者去報告過去一年成績和展望未來計劃，那是一個impersonal（非私人的）場景，故有常識者俱知，企得上台都不會講私人感情事。

這個場合，不是奧斯卡頒獎禮，發表報告的領袖亦不是奧斯卡得獎者，故並非用來表揚個人榮耀或感受時刻，首先是：一、不適合。試想想，會否有企業領袖在開股東周年大會，朗讀整份報告後，忽云：「今日係我老婆生日……（哽咽）……我好對唔住無時間陪你……多謝你一直支持我……老婆，生日快樂……」嗎？當然不會！場合不宜，只會令台下覺得此人九唔搭八兼公私場合不分。二、坐得某個位置，站得上台，就要有種能耐，即使主觀上自覺有幾辛苦或委屈，毋須抓緊每個機會公開表達私人感受，坐得上機構領袖個位，就要有IQ和EQ。領袖若沒有bite the bullet（打落門牙和血吞）的能耐，就會被質疑：汝何德何能盤據此位？所以，私人感受在公事場合講，無人想聽，尤其重複自己何其辛勞委屈之說，講得多，不會令人有半點同情，只會煩厭和反感。

又，機構領袖發表報告，要清楚自己只是代表一個團隊發言，換句話說，個場唔係你一人玩晒，功勞亦不應自己擸晒，故此類演講不應只得「我、我、我」。一個不懂給自己團隊credit（對團隊付出的認可）、一味只強調「是我發現這問題」、「是我解決這問題」的領袖，會幾得團隊民心？況且，當事人可能自詡功績，但旁人看到的，或僅敗作一堆，強調所有事都是只因「我、我、我」而成事，最終禍福難說。行走江湖，醒目一點，是必須的。

所以，公關但凡見此類演講初稿，必先把那些不適當又不討好的私人感言和極度自我的「我、我、我」刪減，並巧妙地提醒當事人：「喂，你當自己係奧斯卡影帝乎？」

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

被人工智能「跣」一跤
2021/10/14
被人工智能「跣」一跤
Twitter成了大贏家
2021/10/13
Twitter成了大贏家
FB死機六小時
2021/10/12
FB死機六小時
替廣告界朋友頭痕
2021/10/11
替廣告界朋友頭痕
假的真得了
2021/10/08
假的真得了
領導能力 職場文化 職場技能 風險管理 溝通技巧 企業文化 利嘉敏

上一篇文章

誰答應過花兒常開的？

下一篇文章

暴力世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？