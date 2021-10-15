機構領袖經常要發表報告，例如公布一下過往業績或將來計劃等。領袖但凡寫此類演講，最基本原則：一、清楚是甚麼場合；二、謹記自己是甚麼身份。此類場合，是領袖以最高決策話事人身份代表一個機構，向公眾和相關者去報告過去一年成績和展望未來計劃，那是一個impersonal（非私人的）場景，故有常識者俱知，企得上台都不會講私人感情事。

這個場合，不是奧斯卡頒獎禮，發表報告的領袖亦不是奧斯卡得獎者，故並非用來表揚個人榮耀或感受時刻，首先是：一、不適合。試想想，會否有企業領袖在開股東周年大會，朗讀整份報告後，忽云：「今日係我老婆生日……（哽咽）……我好對唔住無時間陪你……多謝你一直支持我……老婆，生日快樂……」嗎？當然不會！場合不宜，只會令台下覺得此人九唔搭八兼公私場合不分。二、坐得某個位置，站得上台，就要有種能耐，即使主觀上自覺有幾辛苦或委屈，毋須抓緊每個機會公開表達私人感受，坐得上機構領袖個位，就要有IQ和EQ。領袖若沒有bite the bullet（打落門牙和血吞）的能耐，就會被質疑：汝何德何能盤據此位？所以，私人感受在公事場合講，無人想聽，尤其重複自己何其辛勞委屈之說，講得多，不會令人有半點同情，只會煩厭和反感。

又，機構領袖發表報告，要清楚自己只是代表一個團隊發言，換句話說，個場唔係你一人玩晒，功勞亦不應自己擸晒，故此類演講不應只得「我、我、我」。一個不懂給自己團隊credit（對團隊付出的認可）、一味只強調「是我發現這問題」、「是我解決這問題」的領袖，會幾得團隊民心？況且，當事人可能自詡功績，但旁人看到的，或僅敗作一堆，強調所有事都是只因「我、我、我」而成事，最終禍福難說。行走江湖，醒目一點，是必須的。

所以，公關但凡見此類演講初稿，必先把那些不適當又不討好的私人感言和極度自我的「我、我、我」刪減，並巧妙地提醒當事人：「喂，你當自己係奧斯卡影帝乎？」