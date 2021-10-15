快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 副刊版 2021/10/15 分享： 時裝品牌為求給予顧客新鮮感，推出膠囊系列和配合開設限時的Pop-Up shop絕對不是新鮮的事情，但往日這些快閃店的出現只是偶爾的事，可是隨着市場鬥得白熱化，愈來愈多同期對着幹的例子出現，就好像今個星 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Alber Elbaz愛的遺作 今日 Alber Elbaz愛的遺作 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 2021/10/08 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 打開James Bond的衣櫃 2021/10/08 打開James Bond的衣櫃 lululemon瑜伽以外 2021/10/01 lululemon瑜伽以外 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 2021/10/01 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 GUCCI 時裝服飾種類 時裝服飾 手袋 鞋履 K11 MUSEA 海港城