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快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘

副刊版 2021/10/15

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時裝品牌為求給予顧客新鮮感，推出膠囊系列和配合開設限時的Pop-Up shop絕對不是新鮮的事情，但往日這些快閃店的出現只是偶爾的事，可是隨着市場鬥得白熱化，愈來愈多同期對着幹的例子出現，就好像今個星

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欄名 : Fashion

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