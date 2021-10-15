快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘

時裝品牌為求給予顧客新鮮感，推出膠囊系列和配合開設限時的Pop-Up shop絕對不是新鮮的事情，但往日這些快閃店的出現只是偶爾的事，可是隨着市場鬥得白熱化，愈來愈多同期對着幹的例子出現，就好像今個星

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