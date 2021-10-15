Alber Elbaz愛的遺作 副刊版 2021/10/15 分享： 前Lanvin設計師Alber Elbaz於今年4月因患上新冠肺炎而逝世，叫人感到震驚之餘是來得非常突然，同時又有感他的個人時裝品牌AZ Factory才剛剛面世只有一季，就遭逢重創，叫投資者 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 今日 快閃店對決PRADA VS GUCCI時尚對壘 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 2021/10/08 Sandro《Mr. Men and Little Miss》繪本時裝 打開James Bond的衣櫃 2021/10/08 打開James Bond的衣櫃 lululemon瑜伽以外 2021/10/01 lululemon瑜伽以外 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 2021/10/01 Louis Vuitton X Fornasetti 金光燦爛的文藝復興 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 鞋履 巴黎