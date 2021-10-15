Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 副刊版 2021/10/15 分享： 在疫情下，視像品酒變成常態。昔日通常飛來飛去的Penfolds首席釀酒師Peter Gago，今次都是利用視像，和我們一起品試了10款酒。但想不到一周後，傳來好消息，原來Peter獲選為《 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 相關文章 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 今日 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 你可能感興趣 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 今日 01:00 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 最新專欄文章 更多 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 今日 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 2021/09/10 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 2021/08/13 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 2021/07/16 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 2021/06/18 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 葡萄酒 澳洲 疫情 北京 上海 朱古力 拍賣 台北 飲食資訊