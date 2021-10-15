Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 副刊版 2021/10/15 分享： 如果說喝澳洲酒一定不能缺少Shiraz，相信沒有人會異議。但對於澳洲的葡萄酒一哥Penfolds，除了以Shiraz釀製的Penfolds Grange聞名於世外，另一代表作，便是以Cabernet ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 相關文章 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 今日 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 你可能感興趣 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 今日 01:00 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 最新專欄文章 更多 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 今日 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 2021/09/10 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 2021/08/13 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 2021/07/16 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 2021/06/18 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 葡萄酒 澳洲 疫情 北京 上海 朱古力 拍賣 台北 飲食資訊