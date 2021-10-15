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Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場

副刊版 2021/10/15

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如果說喝澳洲酒一定不能缺少Shiraz，相信沒有人會異議。但對於澳洲的葡萄酒一哥Penfolds，除了以Shiraz釀製的Penfolds Grange聞名於世外，另一代表作，便是以Cabernet

...

欄名 : Wine

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