半島Felix回到1920黃金年代《大亨小傳》 全新互動劇場餐飲體驗 副刊版 2021/10/15 分享： 經典名著《大亨小傳》（The Great Gatsby）的奢華年代令人神迷，這場華麗而狂熱的美國夢，將於5星級半島酒店的Felix餐廳舉行「大亨小傳互動劇場餐飲體驗」，每位食客將會成為Jay ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0 2021/10/08 【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0 Krug x 洋葱的名廚之旅 2021/10/01 Krug x 洋葱的名廚之旅 米芝蓮星級日籍師傅坐鎮 高級廚師發辦進駐半島酒店商場 2021/10/01 米芝蓮星級日籍師傅坐鎮 高級廚師發辦進駐半島酒店商場 【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée 2021/09/13 【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée 名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 2021/09/10 名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 美國 酒店 餐廳 美食 餐飲 法國 尖沙咀 菜式 魚 黃金