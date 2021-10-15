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半島Felix回到1920黃金年代《大亨小傳》 全新互動劇場餐飲體驗

副刊版 2021/10/15

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經典名著《大亨小傳》（The Great Gatsby）的奢華年代令人神迷，這場華麗而狂熱的美國夢，將於5星級半島酒店的Felix餐廳舉行「大亨小傳互動劇場餐飲體驗」，每位食客將會成為Jay

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欄名 : Food

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