GUCCI閃爍歡愉花園第二章 副刊版 2021/10/15 分享： 縱然大家會說GUCCI的高級珠寶，相比起其他的時裝巨頭，是來得有點姍姍來遲，但GUCCI急起直追的積極態度，已足見品牌對於此領域的市場佔有率絕對是不容有失。2019年Hortus Deliciarum ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Chaumet高級珠寶系列 螺旋釋出個性 2021/09/03 Chaumet高級珠寶系列 螺旋釋出個性 專訪BOUCHERON創作總監Claire Choisne 珠寶．一見鍾情就是最好的 2021/08/27 專訪BOUCHERON創作總監Claire Choisne 珠寶．一見鍾情就是最好的 Gucci輕奢珠寶不失貴氣 2021/08/13 Gucci輕奢珠寶不失貴氣 Qeelin時尚美學 傳頌中國文化 2021/08/06 Qeelin時尚美學 傳頌中國文化 Graff經典雋永 走進神秘國度 2021/07/30 Graff經典雋永 走進神秘國度 品牌 設計 珠寶 GUCCI 消費資訊 消費種類 歐元