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GUCCI閃爍歡愉花園第二章

副刊版 2021/10/15

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縱然大家會說GUCCI的高級珠寶，相比起其他的時裝巨頭，是來得有點姍姍來遲，但GUCCI急起直追的積極態度，已足見品牌對於此領域的市場佔有率絕對是不容有失。2019年Hortus Deliciarum

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欄名 : Jewelry

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