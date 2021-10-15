內地整頓娛樂圈 偶像應有正能量

論近期香港最紅的男團，當然非MIRROR莫屬，紅到傳媒要在《施政報告》答問大會上問特首有沒有特別欣賞的男團成員、紅到演唱會門票炒至24,000元一張、紅到有「名校家長」要求特首勒令取消MIRROR演唱會減低「不良狀態」、紅到「鏡粉」的應援廣告鋪天蓋地搶入視野。

「耽改劇」掀熱潮 「男男CP」成頂流

不過，比起內地娛樂圈翻天覆地的變化，MIRROR現象可謂小巫見大巫。我在去年已撰文「內地文化創意產業吸引香港觀眾」（《經濟通》，2020年9月21日）討論過，近年內地娛樂圈進入盛世，電視劇、網絡劇百花齊放，點擊量驚人，明星流量帶動經濟，「頂流」霸佔網絡版面及榜單排名，各家粉絲聲勢浩大。

電視劇《延禧攻略》成為2018年Google全球搜索最多的電視劇，至今為人津津樂道；2020年《三生三世枕上書》的點擊量達80多億，迪麗熱巴的熱度至今不減，今年在《你是我的榮耀》（2021年）和楊洋的配搭更被譽為「顏值天花板」。

那邊廂，播放量達50億的《陳情令》（2019年）讓雙男主角「耽改劇」進入主流，王一博和肖戰躍進「頂流」行列，之後的《山河令》（2021年）也讓男主角龔俊和張哲瀚成為爆紅的「男男CP」，當時大家以為2021年會是「耽改101」（耽改年），待播耽改劇有50多齣之多，而且大多是由當紅男星主演。

可是，事情最忌過猶不及，最近內地娛樂圈頻頻出事，鄭爽借肚代孕再棄養被指有違人倫，成為第一個官方公布全面封殺的劣迹藝人，引發中國演出行業協會推出《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，於今年3月實施，上海更於9月舉辦了「全市文藝工作者藝風藝德專題培訓班」，孫儷、唐嫣等藝人乖乖上課。

此外，內地粉絲過分投入，除了追捧自家偶像、打榜等，有時會和對家粉絲「開撕」（泛指在網上撕破臉開罵），更會向偶像工作室嗆聲，說得好聽是維護偶像權益，說得難聽是工作室也要「買佢怕」，衍生出的飯圈文化、粉絲經濟，慢慢變狂走歪。例如選秀節目《青春有你2》的投票方式，引致粉絲購買大量牛奶後倒掉，行為非常要不得，觸犯《反食品浪費法》，北京市廣電局隨即勒令停掉《青春有你3》。

吳亦凡被捕 粉絲竟欲劫法場

另一個劣迹藝人吳亦凡，更涉及強姦案被捕，過百粉絲到派出所舉牌聲援要求放人，更有粉絲聲稱要劫法場，說甚麼「中國只有500萬軍警，而吳亦凡的粉絲有5,000萬，絕對能從派出所拯救他出來」，這類言論引起當局高度關注。

9月16日，國家廣播電視總局在北京召開「貫徹落實文娛領域綜合治理部署、推動電視劇事業高質量發展座談會」，表示堅決抵制違法失德藝人，抵制天價片酬、陰陽合同、偷稅瞞稅，反對流量至上、畸形審美，禁娘炮、禁耽改，要整頓飯圈亂象，最重要是強化行業自律，樹立崇德尚藝的良好風氣。

人口多偶像影響大 國家訊息明確

我非常同意國家的立場，畢竟內地人口太多，基數太大，藝人偶像對年輕人特別是未成年人有巨大的影響力，除了賺錢，他們必須明白自身所負的責任，國家提醒他們要做正面偶像、發揮正能量，不能做非法、違法、失德的事，以免教壞下一代，這是國家要傳遞給藝人偶像及年輕人的信息，清楚明確。例如肖戰在10月5日生日前，便一再呼籲粉絲不要集資、不要聚集、不要應援，鼓勵理性追星，十分清朗。

而在各種禁令中，我認為國家特意「禁耽改」和「禁娘炮」，是要傳遞特定的信息，下文再續。