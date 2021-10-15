港應堅持「清零」 控疫看齊內地

香港近5個多月來，依靠完善檢疫機制和盡早檢測及封區政策，將新增新冠肺炎病例控制在極低水平，雖然偶有零星本地個案，但總體來說政府控疫做得相當不錯，市民在疫情爆發一年多以來亦沒有因禁足令、封城等措施而停工停課；事實上，現時除了通關尚未恢復，本港日常生活及工作休閒大致回復正常。

近期絕大部分新增個案均屬海外輸入個案，大多數病徵輕微甚至沒有病徵，不少亦已接種兩劑疫苗，證明疫苗有效減輕病情，卻未必能阻止疫情擴散。雖然特區政府加強宣傳力度，建議市民盡快接種疫苗，公務員事務局局長聶德權亦不斷落區與地區團體舉辦無數疫苗講座，加上與醫管局取得合作，鼓勵長者及有長期病患市民能積極參與接種疫苗，整體疫苗接種率亦約有67.5%，但70歲以上長者只有4成左右接種，80歲以上更加只有約1成半人接種。

流感高峰將至 長者更應打針

現時控制病毒進入社區的關卡雖然牢固，但由於變種病毒傳染性極高，加上患者大多症狀輕微，一旦有個案走漏眼，導致社區爆發的機會仍然十分高，加上秋冬流感高峰期將至，故此長者更應預早策劃同時接種流感及新冠疫苗，以減低染疫機會。

雖然香港一直採用「清零」策略暫時取得成功，但並非所有組織認同這個防疫策略。美國商會最近表示，香港一直採用「清零」抗疫策略，長遠有機會影響國際金融中心地位，言下之意認為本港防疫政策過分嚴苛，不利外國尤其是美國的商家交易往來。

觀乎美國的抗疫策略，以往共和黨執政時甚至否定全民接種疫苗，現時雖然拜登政府力推疫苗接種，以及第三劑加強針，無奈部分州政府卻唱反調，例如德州州長日前便發布行政命令，禁止企業強制員工及顧客接種疫苗，難怪美國雖然擁有全球最多的疫苗供應，卻遲遲未達整體接種目標，控疫路上事倍功半、一蹶不振；更令人驚訝的是，他們竟認為全世界應該跟隨其抗疫策略，大美國心態表露無遺。

與病毒共存 星疫情反彈

事實上，一向抗疫成效不錯的新加坡，便在數月前採取「與病毒共存」策略。當地較早前已有超過8成人口接種疫苗，政府採取較寬鬆的控疫策略，甫開關疫情卻不斷升溫，累積病例在個多月內已急增至12多萬宗，政府對患者的取態亦大變，由以往控制疫情為主導，變成如英美等國般，鼓勵輕微症狀病人在家中治療，重症患者才入院，以減低醫療負擔及壓力；澳洲及新西蘭亦受到歐美大國壓力，陸續放棄「清零」，如因此而疫情失控，將影響當地人民對政府的信任。

香港屬外向型經濟，國際事務上話語權相對較小，幸而祖國仍堅持「清零」策略，盡可能嚴控疫情，鼓勵內需以帶動經濟增長，如本港控疫策略能盡早與內地看齊，則恢復兩地通關指日可待。（文章只代表個人立場）