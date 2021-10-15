亂餵累事 野豬襲市區恐成隱患

近日網上流傳一條短片，幾十隻野豬在馬路上追逐的士，再次令人關注野豬入侵市區的威脅。在野豬沒有天敵的環境下，當局又不許捕獵，要控制野豬繁殖變得困難，市民須停止餵飼，以免野豬不畏人，更肆無忌憚地走入市區覓食，一旦狂性突發，對途人構成威脅。

幾十隻追逐的士 疑有人餵飼

有網民早前上載一條據稱在南區拍到的短片，只見幾十隻野豬尾隨一輛的士在馬路狂奔。鏡頭一轉，只見野豬在馬路上正在飽餐，的士徐徐駛離現場。

有網民質疑的士上有人亂餵野豬，將牠們一家引到馬路上，擔心牠們以後見到的士，衝出馬路，對駕駛人士或途人都構成威脅。

過往偶爾有一、兩隻野豬闖入市區覓食，但像短片中聯群結隊幾十隻追逐的士場面，卻令人感到震撼，亦使人擔心牠們被餵慣，失去覓食能力，一旦山上食物不足，舉家向市區進發，屆時可能會上演意大利羅馬般的人豬衝突情景。

近年羅馬市郊每天都出現至少30隻野豬穿梭街上垃圾桶覓食場面，導致交通擠塞，牠們更經常在店舖門外流連埋伏。試過有婦人在超市購物完，6隻野豬尾隨將她包圍，最後她要丟掉整袋食物才能脫身。野豬滋擾更成為當地地方選舉的重要議題。

捕獵毒殺惹抨擊 避孕成效差

野豬走出山林覓食，首當其衝是農作物，澳洲和美國農民每年分別損失1億澳元（約5.8億港元）和15億美元（約117億港元）。當野豬進一步闖入市區，後果可大可小。流行女歌手Shakira早前和8歲兒子在西班牙巴塞隆拿公園遊玩，遭兩隻野豬突襲，搶去手袋。新加坡今年2月有野豬闖入組屋襲擊人類，一名女子更遭咬住左腿被拖行1米，幸得途人出手相救。

各國對野豬滋擾都大感頭痛，捕獵或毒殺招來愛護動物人士抨擊，意大利、澳洲和美國惟有採取選擇性獵殺行動，美國德州更餵食避孕藥，冀能控制野豬數量，但成效不太理想。

本港在2017年前曾有兩支民間狩獵隊對付野豬，但在愛護動物人士反對下解散，加上本港欠缺野豬天敵，又有愛心氾濫的市民餵飼，令野豬數量估計增至3,000頭。

加強宣傳教育 亂餵後果嚴重

漁護署現時應對之法，只是將捕捉到的野豬進行避孕或絕育，然後送到遠離民居的郊野，連漁護署署長梁肇輝日前也坦承，現行措施未能有效遏止野豬數目，野豬在民居出沒次數加劇，正考慮把在滋擾市民黑點出沒的野豬人道毁滅，並研究加重餵飼罰則。

當局須加強對市民的宣傳教育，令其明白到亂餵野豬後果嚴重，在肚餓覓食時野性盡流露，隨時發惡襲擊途人，歌手李玟的母親便在散步時遭野豬襲擊，以致多處骨折和右邊身癱瘓。市民須謹記人豬有別，尤其野豬野性不馴，一旦發起狂來，隨時可以搞出人命來，為己為人，勿亂餵野豬。