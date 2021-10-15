「魷魚」火爆惹是非 運動衫條紋有蹺蹊？

韓劇《魷魚遊戲》迄今觀看用戶超過1.1億，正式成為Netflix全球歷來一個月內觀看最多的劇集。韓媒《朝鮮日報》近期一篇報道，引用韓國誠信女子大學教授徐坰德在社交媒體上的推文，稱中國服裝抄襲《魷魚遊戲》裏演員的綠色戲服。文章配上「抄襲」對比照，當中見到中國著名演員吳京穿着綠色運動服的劇照。

事後了解，相信這位教授主要是對中國電商平台有人未經授權出售《魷魚遊戲》周邊產品表示不滿，但卻選錯了「證物」，貼出了吳京有關相片。兩件衣服設計是有分別的，衣服側邊白色條紋數量、闊度都不同，吳京的是3條幼條，《魷魚遊戲》則是1條粗條。

吳京2019年戲服 抄襲「魷魚」？

其次，吳京的相片是2019年上映的電影《老師．好》中，他客串體育老師穿的綠色運動服，怎麼可能抄襲今年上映的《魷魚遊戲》？吳京所穿印有「中國」字樣的運動服，在中國流行了幾十年，是國貨品牌「梅花」，上世紀80年代相當流行，是很多人的童年回憶。「梅花」運動服誕生於1947年，天津市針織運動衣廠設計生產，「梅花」一名取自毛澤東的《沁園春．詠梅》，以示「傲骨迎霜，為國爭光」，「梅花」60年代起隨中國體育代表團征戰。

1971年世乒賽，中國隊在日本奪得4項冠軍，與飄揚的五星紅旗並肩的，就是這款帶有「中國」二字的運動服，同年4月美國乒乓代表團訪華，開啟中美劃時代破冰之旅，「梅花」見證歷史上著名的「乒乓外交」；「體操王子」李寧在體操世界盃勇奪6項冠軍，領獎時穿的便是「梅花」牌。

兩年後，它作為中國奧運軍團服，伴隨健兒出征洛杉磯奧運，正是在這屆奧運，許海峰贏得中國奧運史上第一面金牌，穿着臂上5道直條、胸前黃色「中國」字樣的「梅花」領獎；同一屆奧運，中國女排亦拿下冠軍。當時一套「梅花」運動服賣40多元人民幣，相當於普通工人一個月工資，即使如此，依然成為人人渴求的產品、國民潮牌。

中國改革開放，80年代中後期，「梅花」迎來兩個強大對手Nike和adidas，他們贊助大量中國運動員，不僅提供服裝，還出錢保證運動員生活和訓練，很快中國運動員穿的都是這兩個牌子。1988年漢城奧運後，李寧退役開始從商，投資運動服，成功挖走當時「梅花」的廠長，加上在國際品牌衝擊下，「梅花」逐漸沒落，到近年隨着懷舊風興起，「梅花」重新煥發活力，迎戰外國勁敵。

勁敵之一、來自德國的巨頭adidas，很多產品包括運動外套，都有標誌性「3長條標誌」（Three-Stripe Mark）。相信大家都知道，adidas一直都很保護自己運用此標誌的權利，而且多次訴諸法律行動，阻止他人使用類似設計。「梅花」等中國運動服飾品牌，從80年代起將3條或5條平行條紋圖案設計，用於運動服袖子和褲的外側，adidas曾經在中國興訟，欲在中國註冊「3長條」商標，遇上諸多波折未能成功。

過去近10年，adidas亦在歐美提出近50件商標訴訟，起訴過Nike、Puma甚至Tesla等，幾個月前又告美國著名品牌Thom Browne，於運動裝和運動鞋使用2條、3條或4條平行條紋圖案，侵犯其商標。

實際上，adidas「3長條」商標權是有爭議的，2016年和2019年，歐盟知識產權局和歐盟普通法院都沒有批准其商標申請，故此adidas現在表示自己擁有「3長條」的「優先權」。

說到長條，雖然不是所有運動服的袖子側邊都有長條設計，但不少都有，1條、2條、3條、4條、5條不等，除了顯得貼近潮流，還有其他原因。運動服原意穿來做運動，要避免大幅度郁動時爆綫，需要加強邊縫位，鑲邊條就是方法之一，不單能一定程度上避免衣服甩綫，還可令衣服邊緣不易變形。

至於那些沒有鑲邊條的運動服裝，並非就很易甩綫穿窿。很多有側縫明綫，防止爆綫，由於衣服接位縫合綫承受的外力很大部分被明綫分擔，整件運動裝變得更結實。側縫明綫除了讓衣服更堅固耐磨，還會因硬度增加，衣褲都像有骨架支撑般比較挺身。

袖鑲長條第二個作用是可以顯瘦，長條設計最好在衣服邊位，綫條有一定闊度，且與衣服主色有鮮明對比，不過太多長條反而又顯胖，這也是很多運動服習慣設計袖邊有為數不多長條的原因。