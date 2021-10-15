7仔初秋限時優惠 33元5支雀巢甜筒 行政人員版 04:00 2021/10/15 分享： 最近天氣開始轉涼，公關姊妹話，7-Eleven即日起至星期日（17日）推出初秋限時優惠，$33就可以買到5支雀巢DRUMSTICK甜筒，平均每支只係$6.6，好抵啊，口味仲有好多選擇㖭，包括法式焦糖燉蛋、薄荷朱古力、呍呢嗱、朱古力、芒果和香芋味。即刻去買番幾支同好姊妹開心share先得！ 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 新都城中心「體通體透體育學院」 與精英運動員近距離接觸 今日 新都城中心「體通體透體育學院」 與精英運動員近距離接觸 八卦名利場 - 樂施米綫上義賣大行動 籌款助基層 今日 樂施米綫上義賣大行動 籌款助基層 八卦名利場 - 黃埔天地周末「咖啡‧生活墟」 16特色咖啡品牌進駐 今日 黃埔天地周末「咖啡‧生活墟」 16特色咖啡品牌進駐 八卦名利場 - 7仔熱賣點酸辣米綫餐 限時優惠3餸連熱飲售$35 2021/10/13 7仔熱賣點酸辣米綫餐 限時優惠3餸連熱飲售$35 八卦名利場 - iSQUARE秋季大減價 每周必搶1折優惠 2021/10/13 iSQUARE秋季大減價 每周必搶1折優惠