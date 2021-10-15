7仔初秋限時優惠 33元5支雀巢甜筒

最近天氣開始轉涼，公關姊妹話，7-Eleven即日起至星期日（17日）推出初秋限時優惠，$33就可以買到5支雀巢DRUMSTICK甜筒，平均每支只係$6.6，好抵啊，口味仲有好多選擇㖭，包括法式焦糖燉蛋、薄荷朱古力、呍呢嗱、朱古力、芒果和香芋味。即刻去買番幾支同好姊妹開心share先得！

本文轉載自《晴報》