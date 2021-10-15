上星期五起床後，發現只是3號風球和黃色暴雨警告，如常送女兒上學。在路上已經感受到這是不一樣的3號風球和黃色暴雨，地上有垃圾桶橫飛，垃圾散滿一地，街道上也有水浸現象。當下我便決定，這天不適宜上班，還是留在家中工作比較好。後來看到塌棚塌樹的新聞，更加認為自己的決定正確。

疫情後我已經習慣了在家工作，即使疫情受控，我仍保持每星期至少一天在家工作，遇上上周五的惡劣天氣，只要沒有重要的會議，也會選擇在家工作。我有部分同事更加長期在家工作，偶爾才會在公司見到他們。

星期二午間天文台宣布4點至6點會掛8號風球，我也叫同事可以早點離開。以往在上班的日子，如果將會掛8號風球的話，行政部同事都會出電郵通知惡劣天氣下的工作安排。

現在大家都習慣了在家工作，同事再沒有出這封電郵，因已經多此一舉。各自根據自己的情況，決定上不上班，或提前離開公司回家工作。

習慣了在家工作的好處是，在天氣惡劣的情況下，特別是天文台認為不太惡劣時，也不用狼狽地上班。

但以往因為颱風或黑雨而出現的特別假期便沒有了，我這篇文章也是在8號風球的情況下，在家工作時寫的。但作為良好僱主，我還是當這天是假期，不打擾同事了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》