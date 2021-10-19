開戶送1400港元美股　新加坡線上券商Longbridge長橋正式進駐香港

來自新加坡的社交型線上券商「Longbridge長橋」，日前宣布公司旗下港美股證券交易應用程式（App）正式於香港地區展開營運。大家或許對「Longbridge長橋」的認識尚較陌生，但早在此前螞蟻集團IPO時，長橋證券的名字便已出現在其港股發行承銷團的名單中，並作為當次中唯一參與公開發行的線上券商。

來自新加坡的長橋由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資，公司的核心創始團隊由來自新加坡、香港本地的資深金融管理者和阿里巴巴、字節跳動等國際科技巨頭出身的技術專才所組成。目前長橋持有香港證監會第 1、4、9 類牌照，遵循香港證監會嚴格監管，受香港投資者賠償基金提供的50萬港元保障，資金安全受到嚴格保障。

一站式港美股投資服務

Longbridge香港地區用戶可享受一站式港、美股資產投資服務，只需於應用程式中完成開戶，通過審核後即可交易含股票、ETF、REITs、貨幣基金、場外基金在內共5大類、超過32,000種可交易金融產品。同時，長橋提供了實時出入金服務，同步支持銀證、eDDA、FPS等出入金方式。

用戶在11月5日前，於Longbridge App完成以下「開戶」、「入金」、「邀請」等不同任務，可輕鬆領取以下獎賞*：

1. 開戶獎賞：可免費獲得迪士尼（DIS:NYSE）股票一股（價值約HK$1,400）+「港股終生免佣」

2. 入金獎賞：入金達US$10,000（或HK$78,000）及以上可獲得「美股終生免佣」

3. 邀請獎賞：邀請親友註冊App可免費獲得價值US$6的PLTR股票卡一張，多邀多送，絕不封頂

4. VIP獎賞：入金達HK$500,000及以上，可免費領取256GB深灰色iPad mini 6一部，或入金達HK$1,000,000及以上，更可免費領取512GB石墨色iPhone13 Pro一部（數量有限*）

▲ 用戶在11月5日前，於Longbridge成功開戶，可輕鬆領取一人一股迪士尼*。

除Welcome Offer之外，針對港股打新，長橋還推出了現金認購免手續費優惠*，現在完成開戶，截至2021年12月31日前即可享受打新手續費豁免。

分發優質內容 加強有效信息認知

本次Longbridge來到香港，致力突破本地線上券商市場盲點，打造最具科技感、社交感的「移動互聯網券商」。承襲全球Top互聯網巨頭企業的強大技術，長橋致力於通過數據及演算法，幫助用戶打通完整的發現、認知及交易的投資環節。

例如，為突破無效信息的收發，長橋通過自然語義識別技術對內容做了分層分級，結合用戶興趣、持倉、關注方向等因素做更精準的推薦，從而實現優質內容的識別和分發，幫助用戶過濾無效或垃圾信息，並加強用戶對有效信息的認知及獲取。

此外，本次打開香港市場，長橋還帶來了獨創的「供應鏈」功能，來幫助用戶更好地認知個股。在這個模塊下，用戶可像其他專業投資者一樣，獲取到一張「行業知識圖譜」，洞察到個股的競爭對手及上下遊供應鏈企業，從而對企業的整體發展及行業生態一目了然。久而久之，要挖掘具有價值、尚被低估的股票，對長橋APP的用戶來說，可謂是得心應手。

本次長橋Welcome Offer為限時優惠，詳情可通過在各大手機應用程式市場搜索「Longbridge」或於官網頁面進行下載：https://longbridge.hk/download 應用程式查看。

如有任何問題，可查詢Longbridge客服：

電話：+852 3851 1777

電郵：service@longbridge.hk

WhatsApp：+852 5223 6373

*優惠及活動受條款及細則約束

¹參考9月27日於紐約證券交易所的報價計算

（資料由客戶提供）