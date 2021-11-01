個人投資者同樣可參與　組合加入另類投資優勢多

過去另類投資往往僅限機構投資者參與，不過隨著科技創新，現時個人投資者同樣有機會參與，Nuveen董事總經理兼亞太區私人財富主管徐家傑（Henry），與大家分析另類投資的好處及選擇。



目前投資市場最關注是通脹會持續多久，高通脹是過渡性還是持續性，將影響聯儲局的貨幣政策，從而左右資產市場走勢。徐家傑預期，低增長、低利率的情況預計將維持一段較長時間，他認為高通脹的風險不可忽略。過去在低增長、低通脹、低利率的「三低」市況下，債券能提供不錯的收益來源，不過假如高通脹持續，就需要尋求債券以外的收益來源。



另類投資種類多選擇廣



管理1.2萬億美元的Nuveen 是全球最大的投資管理人之一，除了傳統股債投資外，亦涉足不少另類投資。徐家傑分析指，另類投資包括一切公開股票及債券市場以外的投資工具，除了房地產、基建、農地等，私募股權、私募信貸等亦屬於另類投資。現時，Nuveen的另類投資集中在房地產、實質資產及私募投資。



Nuveen現時是全球第五大房地產資產管理公司，管理近1,300億美元的房地產項目，亦是全球最大的農地資產管理公司，分佈在美國、澳洲、拉丁美洲及歐洲等地，亦投資在基建及林地等項目。另外，有見2008年金融海嘯後，銀行退出不少中小企的信貸市場，讓後者融資途徑減少，但Nuveen相信當中仍有不少優質公司，因此參與到私募股權及債權市場。



房地產相信是大家最熟悉的另類投資之一，實際上，不少亞洲投資者財富亦來自房地產，因此區內對房地產投資需求甚大。不過，由於各地經濟、文化、法規等情況不同，投資房地產需要親身了解及調查，徐家傑透露Nuveen團隊現時有近600位專家，在全球30個城市物色房地產投資機會。他進一步解釋，在全球分散投資能更好捕捉各地獨特的投資機會，例如在美國投資單戶住宅，在日本及韓國投資工業項目等。

三大非傳統房地產潛力亦大



徐家傑透露現時另類房地產約佔Nuveen約一成的房地產資產，不過未來目標比重增加至一半。他分享指，Nuveen現時在另類房地產投資可以分三大類，包括單戶住宅、醫療項目及數據中心：「以紐約、三藩市為例，23歲至40歲年齡層的人士，隨著年紀長大或結婚，需要更大的居住空間，加上可以在家工作，因此移居到近郊居住，而由於房地產價格上升，未必能負擔置業，因此選擇租住，令單戶住宅的租務市場相當吸引。」



醫療項目則可分為生命科學研究設施及醫務所（Medical Office），徐家傑指新科技帶來很多新藥及疫苗，帶動大量研究設施的需求，而這些設施在設計、用途及空間與一般工作空間不同，例如對通風系統有更嚴格的要求，隨之而來則是可以有更高的租金。另外，由於入院費較昂貴，而新冠疫情下亦避免到醫院增加感染風險，因此更多人選擇門診。

另外，智能手機盛行，消費者需要更多數據使用及儲存，包括電子商務等，帶動數據中心的需求。他補充指，新冠疫情並非建立新的商業模式，而是加快了原來的發展。他以電子商務為例，透露因為新冠疫情的刺激，現時全球電子商務盈利已達到Nuveen原來預期在2025年才能達到的水平。



個人投資者同樣可參與



徐家傑強調專業團隊在另類投資的重要性：「私募股權及債權並沒有公開市場，資訊較公募股權或債權都較不透明，要取得好項目，既要與經紀人打好關係，更要親身發掘機會，另外，要留意另類投資一般流通性較低，例如整幢物業不可能與股票一樣隨時交易，換言之投資周期往往是中長綫。」



由於另類投資特別是房地產項目動用資金往往超過千萬美元，入場門檻較高，因此市場以機構投資者為主導，不過Nuveen與Altive 及 iCapital合作，透過科技創新，成立通道基金降低入場費，令投資者的成本降低，更有效率尋找合適的投類投資項目，讓個人投資者亦可善用另類投資，令組合更多元化，在高通脹的市場環境下財富有更佳的保障。

訪問槪要：

Nuveen 是美國教師退休基金會（TIAA）旗下的投資管理機構，也是全球最大的投資管理人之一，管理資產規模在2020年底達到1.2萬億美元

債券於高通脹低息環境未必適合，另類投資提供額外收益來源

除了傳統住宅、辦公室、商場外，單戶住宅、醫療項目及數據中心具投資機會

透過科技創新，個人投資者同樣可參與另類投資

徐家傑（Henry Chui）個人檔案

- 現為Nuveen董事總經理兼亞太區私人財富主管，駐於香港並負責領導亞太區所有財富銷售業務，為客戶提供投資解決方案

- 加入Nuveen前曾於品浩投資管理（PIMCO）、景順資產管理公司及施羅德投資管理公司工作

- 持有多倫多大學的商業學士學位，並擁有CFA資格

（資料由客戶提供）