啟德AIRSIDE勢成商業零售文化新地標 呈現「和而為一」都市生活風格

耗資千億發展的啟德區，其中重點的商業用地之一，由南豐集團發展的AIRSIDE備受關注。預計將於明年揭幕的AIRSIDE，包括11層購物商場及逾30層寫字樓，提供超過160商戶、850個車位，除了作為啟德全新文化及生活新地標，亦盛載着嶄新的都市生活風格「和而為一」（Wholeness）概念，擁有連接社區及大自然的獨特定位，在眾多商業項目中顯得別樹一幟。

近年商廈或商場，在追求商業價值的同時，也開始關注社會價值、公共空間及文化品味，尤其是為了強化人與人之間的互動，在建築設計方面作出不少革新，希望除了作為城中商業新地標，更可成為市民大眾生活、學習和成長的地方，讓城市生活更豐富有趣。

現代商業建築的進化論

南豐集團重新定義現代商業建築項目，AIRSIDE 位於具標誌性的前啟德機場地段，有著承先啟後的理念，以嶄新的都市生活風格「和而為一」(Wholeness)，透過文化、環保及健康生活態度，引領不同面向的人和社群聯繫互動，與大自然有更多的連結，並與商業及文化等各界，共同打造成為香港第二個核心商業區（CBD 2.0）。

▲ AIRSIDE除了作為城中商業新地標外，更希望成為市民大眾生活、學習與成長的地方。

因應綠色及可持續生活型態盛行，負責AIRSIDE建築設計的Snøhetta建築事務所，在物業設計及規劃階段，致力從多方面呈現「和而為一」生活風格。為創造突破界限的開放流動空間，地下的大型中央廣場，連同位於商場6樓的空中花園，是本地商場中少見的寬敞舒適，其中佈滿綠意的The Forest蔭涼區域，訪客可以彷如在大自然中享受平和與寧靜，而The Wetland則栽種植物和花卉，而且都是香港濕地的本土品種。

▲ AIRSIDE是一個社區交滙點，提供廣闊戶外綠化空間及多元化的藝文活動，促進社區内的交往和交流。

AIRSIDE的綠化面積覆蓋達整個項目的三分一。為引導人與大自然融和，戶外開放空間綴有梯流式的綠化層、露天樓頂、空中花園、垂直綠化牆、陽台及庭園、空中花園等，讓訪客及租戶可以在自然中享受平和與寧靜。另外，AIRSIDE將設有多個空中農圃，面積達4,000平方呎，集合了多種熱帶及本地植物，加上自然導賞團及都市農耕體驗等，料成為全港最具代表性的綠化地標之一。

▲ AIRSIDE的綠化面積覆蓋達整個項目的三分一。

此外，為推動可持續的綠色生活態度，配合啟德區推廣的環保出行概念，AIRSIDE設有香港首個鼓勵綠色交通的自動單車停車區，為居民及訪客帶來全新出行體驗。

個人與空間的微妙平衡

由於「和而為一」背後蘊含一系列廣泛的體驗、興趣、藝術、娛樂和飲食選擇，於永續的綠色環境當中，找到個人與地區空間的微妙平衡，使身心靈療癒於閑適之中，享受圓滿的愉悅生活。為此，AIRSIDE將提供一系列以「和而為一」為主題的活動，營造出獨有的人文氛圍，好讓大家放慢步伐，探索香港嶄新的都市生活。

作為啟德區居民期待已久的大型零售娛樂旗艦項目，AIRSIDE的購物空間達70萬平方呎，除了精心打造的體驗式零售、世界級料理及優質休閒體驗外，滙聚最新視覺技術的MCL戲院亦將進駐，提供7條院線，共約1,100個座位。另外，商場亦設有過千呎藝文創意空間，導入藝術文化策展經驗，與不同本地藝術家共同創作，舉辦活動、展覽、分享會、工作坊等，展現不一樣的人文面貌。

▲ AIRSIDE的購物空間達70萬平方呎，包含精心打造的「和而為一」體驗式零售，世界級餐飲及優質休閒體驗。

「世界之約」是南豐集團一個以可持續發展、社區設計及文化產業為主軸的社區項目。「世界之約」以「韌性城市」的概念，致力帶領香港的永續發展，以可持續發展、發動社區設計及推廣文化產業三大支柱為重心，連結本地社區，編織獨特的文化承傳及培養多方位的環保及社區意識。

連繫社區 並重新定義啟德周邊社區的歸屬感

南豐透過將商用物業及公共空間與周邊社區連結起來，把周邊社區的生活和文化元素編織在一起，建構一個創新和傳統社區結合的獨特氛圍。AIRSIDE將以天橋連接啟德區內其他主要區域及新蒲崗一帶，並與周邊不同社區夥伴合作，舉辦一系列貫徹可持續發展、社區設計及及推廣文化產業為主軸的社區項目。其中為期一年的「世界之約」首部曲《樹影生活節》，聯合了不同的民間組織、社區團體及本地綠色組織，從社區出發，透過植物連繫社區，以環保回收、文學、歷史文化等活動發掘樹木與社區的關係。

▲ 《樹影生活節》的「植物圖書館」及「流動植物車」活動，組成一幅以植物為主題的社區地圖、種植網絡和社群。

▲ 《樹影生活節》的「植物圖書館」及「流動植物車」活動，組成一幅以植物為主題的社區地圖、種植網絡和社群。

位處基建樞紐 交通配套優越

AIRSIDE旗艦發展項目在2017年由南豐集團以超過246億港元投得，創下當時的土地投標紀錄。AIRSIDE為47層高之綜合大樓，提供連接地下購物街的11層購物商場及逾30層甲級寫字樓，總投資金額高達320億港元。

AIRSIDE擁有優越地理位置，地庫與啟德港鐵站相連，通向啟德車站廣場僅2分鐘步程，而四通八達的高架行人道和天橋連結鄰近主要社區及設施。港鐡屯馬綫通車及沙中綫過海段建成後，從AIRSIDE前往中環僅需15分鐘，到香港國際機場和深圳邊境也只需40分鐘。

▲ AIRSIDE擁有優越交通配套，位處港鐵啟德站樞紐，前往各區均四通八達。

想了解更多關於「和而為一」(Wholeness)概念，可閱覽《Wholeness》雜誌：

《Wholeness》Issue 1

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(特約)