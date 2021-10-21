首屆《企業「一」起動》嘉許計劃圓滿舉行 近百企業共構「活力企業圈」

由凝動香港體育基金主辦、策略倡議夥伴周大福企業全力支持的《企業「一」起動》嘉許計劃（下稱「計劃」）及年度優秀實踐案例典禮，早前已於柴灣青年廣場圓滿舉行。 以《「疫」要「一」起動》為題的首屆計劃獲各界鼎力支持，共有超過100間來自不同行業的企業及機構報名參加，當中有99間公司及機構獲得嘉許，共同打造「活力企業圈」。



為回應世界衛生組織（世衛）倡議，兒童及青年每天累計至少一小時的中高強度體能活動，凝動香港體育基金於2021年創辦及推動《企業「一」起動》嘉許計劃，旨在鼓勵本港企業為員工的工作環境注入「動」力，由僱主帶領員工及其家人完成達成世衛的建議，從而提升員工的身心健康及促進企業效益。

▲ 企業及機構管理層穿上一身運動休閒裝束出席嘉許典禮，展示活力。

策略倡議夥伴支持 為社會創造價值



計劃獲策略倡議夥伴周大福企業全力贊助，周大福企業為鄭裕彤家族的私人投資控股旗艦公司，秉承「我們投資於信任，為後世啟迪未來」信念，在投資業務穩步前進的同時，致力為社會創造價值。



周大福企業向來積極實踐企業社會責任（CSR），在關注本地體育發展方面，透過支持凝動香港體育基金的非牟利公眾教育項目「SportsHour」，為全城健康出一分力。SportsHour旨在鼓勵5至17歲的兒童及青年每天累計至少一小時的中強度身體活動，以實現世界衛生組織關於身體活動有益健康的全球建議。目標對象包括家庭、學校以及企業，旗艦項目包括全港性縱向研究、《企業「一」起動》嘉許計劃、《家校「一」起動》、運動員和名人分享會以及運動宣傳片拍攝等。

▲ 計劃希望促進企業及機構以體育回饋社會，鼓勵僱主及企業員工共同為香港社會共同建立「活力企業圈」。

疫情安排在家工作 不忘僱員身心健康



因應新冠肺炎疫情，企業大規模安排員工在家工作，此情況可謂前所未見，故計劃以《「疫」要「一」起動》為主題，希望藉此推動企業積極制定員工身心健康政策及其他相關活動，注重為企業打拼員工之身心健康，望與他們一同站穩腳跟面對外來挑戰，亦可減少疫情對人力資源的影響。



與此同時，計劃有三大目的，望以連結社會各界，推動全民追求健康活力的生活習慣。首先，鼓勵企業及機構的員工及其家屬，每天進行共「一小時」體能活動，促進他們建立健康的生活習慣，提升企業的效益。其次，推動企業各方支援體壇發展，以及與體能相關活動及捐獻回饋社會。最後，以嘉許及彰顯企業及機構積極建立活力企業圈，為香港社會提供優良示範及良好的實踐案例，啟發業界創意力，推動香港成為健康生活城市。



十大優秀實踐案例 建構活力企業文化



計劃中共99間公司及機構榮獲嘉許，十位來自不同界別的專業評審，從已獲嘉許的企業中揀選出十個年度優秀實踐案例，拍攝成為短片並於典禮現場放映，分享旗下眾僱員於疫下如何保持充滿活力的健康工作模式，實踐「一」起動的活力企業文化，及當中何以惠及員工和公司。 凝動亦於現場派發優秀實踐案例指南供業界參考。



嘉許典禮雲集各界企業及機構代表，共超過250名管理人員連同行政會議非官守議員林正財醫生、商務及經濟發展局副局長陳百里博士、周大福企業有限公司行政總裁曾安業、麥肯錫公司資深董事兼大中華區總裁倪以理，以及已轉戰銀行界，現任職於瑞銀集團（香港）的兩屆奧運會香港隊代表、男子4×100 公尺香港紀錄保持者黎振浩出席，他們與各個業界的先驅，身體力行響應計劃呼籲，帶領員工每天運動一小時。

▲ 行政會議非官守議員林正財醫生（中）為「單車發燒友」，活動後於社交媒體上亦大力支持「每日運動一個鐘」。

評審團之一的林正財醫生於典禮上表示，各企業及機構有責任營造理想工作環境，鼓勵員工多做運動，希望各獲嘉許企業及機構能成為香港的榜樣，推動社會各界參與建立活力企業文化。

周大福企業有限公司行政總裁曾安業亦分享道：「對於一間公司來說，員工是最有價值的資產，因為他們是公司的『大腦』和動力來源。我一直相信，透過鼓勵及方便員工做運動，促進員工身心健康，能夠提升工作效率同激發創意，打造快樂的工作環境及有活力的企業文化，促進企業長遠發展。」

▲ 曾安業認為員工是公司最有價值的資產，因為他們是公司的「大腦」和動力來源。打造活力的企業文化有助促進企業長遠發展。

陳百里博士表示，現今營商之道為「快樂、和諧、高效、創佳績」，做運動能令團隊快樂，提高企業生產力，繼而改善社會民生。政府未來亦會繼續推出措施鼓勵市民做運動，宣揚運動有益身心的訊息。

▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里博士（中）表示，政府將會透過不同平台，繼續鼓勵市民多做運動。

參與計劃得着良多 藉分享會交流經驗



凝動香港體育基金總幹事江嘉惠感謝各界的踴躍參與及支持，期望各獲獎公司及機構能繼續推行充滿活力的健康工作模式，並將此理念推行至全港。而作為父母的僱員多做運動，亦能以身作則，成為年青人的榜樣。



除了在嘉許典禮上獲得嘉許，獲嘉許企業及機構會獲得本計劃標誌用於宣傳物資及活動，增加正面品牌效應，同時藉着參與《企業「一」起動分享會》，與不同界別的領袖，交流討論營造理想工作環境的經驗、實踐案例以及執行方案建議等，改善員工的身心健康，提升各企業持分者對企業及機構的歸屬感，繼而促進企業及機構的人力資源管理。

▲ 轉戰銀行界的兩屆奧運會短跑香港隊代表黎振浩（右）出席活動作為頒獎嘉賓之一。

《「疫」要「一」起動》優秀企業／機構實踐案例嘉許名單 （以企業／機構 英文名稱排列）



少於50名員工之企業／機構：

亞洲運動及體適能專業學院有限公司

中國香港跳繩體育聯會有限公司

Terra Forma Limited

51 - 500名員工之企業／機構：

adidas (adidas Sourcing Limited & adidas Hong Kong Limited)

藍十字（亞太）保險有限公司

葛蘭素史克有限公司

多於500名員工之企業／機構：

捷成洋行有限公司

香港中華煤氣有限公司

九龍巴士（一九三三）有限公司

香港大學

更多計劃資訊，可瀏覽以下網站及觀看相關影片：

計劃網頁：https://sportshourcompany.inspiringhk.org/#/

計劃短片：https://bit.ly/3jHdlgU

完整嘉許名單：https://bit.ly/3gZhJG4



《「疫」要「一」起動》優秀企業／機構實踐案例短片：

少於50名員工之企業／機構 ： https://bit.ly/2YKarQr

51-500 名員工之企業／機構 ：https://bit.ly/3AeakKV

多於500名員工之企業／機構 ：https://bit.ly/2X8uCq9



(資料由客戶提供)