90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度

近年行山郊遊熱潮盛行，坊間亦多了行山資訊及書籍出版，由兩位90後女生撰寫的《香港山峰50全攻略》，記錄了香港50條遠足路綫，亦有大量靚相及行山貼士，秋天行山季準備來臨，不妨參考她們的新書及路綫介紹才出

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